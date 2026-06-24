Desarrollan la ciudad flotante más grande del mundo: 80 mil personas, colegios, hoteles, parques y un estadio de fútbol.

La idea de establecer una comunidad permanente en alta mar continúa despertando interés entre quienes imaginan nuevas formas de habitar el planeta. Uno de los proyectos más conocidos es Freedom Ship, una propuesta que busca desarrollar una gigantesca estructura flotante capaz de funcionar como una verdadera ciudad sobre el océano.

Dentro de este concepto se prevé la construcción de hogares, centros educativos, espacios comerciales, hoteles y zonas recreativas, todo integrado en una única plataforma marítima. Aunque la iniciativa aún no ha pasado a la fase de ejecución, sus impulsores mantienen el objetivo de convertirla en una de las obras flotantes más ambiciosas y avanzadas jamás planteadas para la vida residencial.

Así sería la ciudad flotante diseñada para 80 mil personas

De acuerdo con información difundida por Euro News, el proyecto Freedom Ship fue concebido como una auténtica ciudad sobre el océano, con capacidad para albergar a unas 80.000 personas entre residentes, visitantes temporales y tripulantes.

Según sus promotores, la estructura incluiría colegios, hoteles, parques, hospitales, comercios, bancos y espacios deportivos, con el objetivo de que los habitantes puedan desarrollar gran parte de su vida cotidiana sin abandonar la embarcación.

Además, la propuesta contempla que la ciudad flotante navegue de forma permanente alrededor del mundo mientras permanece en aguas internacionales debido a sus dimensiones.

El proyecto también prevé la construcción de decenas de cubiertas y una infraestructura capaz de albergar miles de viviendas, áreas comerciales y espacios destinados al entretenimiento de residentes y turistas.

El proyecto también prevé la construcción de decenas de cubiertas. (Representación creada con IA) ChatGPT

Qué instalaciones tendría Freedom Ship si llega a construirse

Según los detalles difundidos sobre la iniciativa, Freedom Ship contaría con una amplia variedad de servicios y espacios destinados a quienes vivan o visiten la ciudad flotante.

Entre las instalaciones previstas se encuentran:

Un estadio deportivo con capacidad para miles de espectadores.

Colegios y centros educativos desde niveles básicos hasta formación superior.

Hoteles para visitantes temporales.

Parques y áreas verdes distribuidos en distintos sectores.

Un hospital y servicios médicos permanentes.

Centros comerciales, restaurantes y mercados gastronómicos.

Museos, salas de conciertos y espacios culturales .

Un sistema interno de transporte para facilitar los desplazamientos.

De acuerdo con Euro News, el proyecto aún requiere asegurar la financiación necesaria para avanzar hacia la etapa de construcción. Sus responsables sostienen que, una vez obtenidos los recursos, la obra podría desarrollarse durante varios años antes de recibir a sus primeros residentes.