En esta noticia Gicsa en conversaciones por capital

Grupo Gicsa, operadora de centros comerciales y de oficinas, canceló la oferta pública de adquisición de acciones que había anunciado previamente y desistirá del trámite correspondiente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), luego de que algunos accionistas manifestaran preocupaciones de que la operación buscaba retirar a la empresa de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La emisora explicó en un comunicado que su Consejo de Administración tomó la decisión para preservar la transparencia y la confianza del mercado ante las percepciones generadas en torno a la oferta.

“La intención de oferta nunca tuvo como objetivo el desliste de sus acciones”, señaló la compañía en el documento.

De acuerdo con la empresa, el propósito de la operación era ofrecer una alternativa de liquidez a un grupo limitado de accionistas interesados en vender sus títulos a los niveles actuales de precio.

El pasado 17 de abril, Grupo Gicsa dio a conocer al gran público inversionista su intención de llevar a cabo una oferta pública de adquisición en la BMV ante la baja bursatilidad y limitada liquidez del mercado accionario local.

Dijo que la decisión era parte de un proceso de “evolución estratégica”, en paralelo, reconoció que el mercado presenta poco volumen operado y escasas oportunidades para monetizar posiciones.

Gicsa es considerada una empresa de baja bursatilidad por lo que suele presentar movimientos abruptos al alza o a la baja con pocas operaciones. Dos días antes del anuncio de intención de salir de la plaza bursátil, las acciones de la emisora comenzaron a mostrar incrementos, a la fecha acumula un aumento de 1.6%, de acuerdo con datos de la BMV.

Gicsa en conversaciones por capital

Tras la cancelación de la oferta, Gicsa indicó que tanto la compañía como sus accionistas podrán continuar realizando operaciones en mercado abierto conforme a la regulación vigente.

Al mismo tiempo, el Consejo de Administración ratificó su estrategia para reducir el endeudamiento de la empresa mediante un plan de capitalización que contempla reestructuras, aportaciones de capital, alianzas estratégicas, venta de activos y ajustes operativos.

“Gicsa ha sostenido conversaciones con posibles fuentes de capital y continúa buscando activamente alternativas de capitalización con socios estratégicos que permitan reducir su apalancamiento con el fin de tener un perfil de deuda más acorde a las circunstancias actuales”, se lee en el comunicado.

La empresa busca mejorar su perfil de deuda y reducir su carga financiera y, al mismo tiempo, seguir implementando medidas para estabilizar sus finanzas y fortalecer las perspectivas para sus accionistas.

Recientemente Grupo Gicsa, junto con un grupo de empresas como Danhos y Liverpool, fue multada por la Comisión Nacional Antimonopolio por MXN$404 millones por coordinar descuentos a locatarios durante la pandemia de COVID-19.