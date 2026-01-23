La nueva regulación redefine las condiciones de uso del Metrobús y establece límites estrictos para los pasajeros. El incumplimiento de la norma podrá derivar en multas y otras sanciones.

Viajar de pie en el transporte público dejará de ser una opción en determinadas condiciones. Una nueva regla redefine cómo deben trasladarse los pasajeros y obliga a prestar atención antes de subir a la unidad.

La disposición ya fue confirmada y marca un cambio en la experiencia cotidiana de miles de usuarios, que deberán adaptarse a esta modalidad en los próximos traslados.

Ya no se podrá viajar parado en el Metrobús: qué establece la nueva norma

La disposición prohíbe que los pasajeros viajen de pie dentro de las unidades del Metrobús. Desde su implementación, solo podrán abordar quienes encuentren asiento disponible al momento de ingresar.

El objetivo principal es minimizar accidentes derivados de frenadas bruscas o maniobras inesperadas. Según las autoridades, el traslado de pasajeros parados incrementa significativamente los riesgos durante el recorrido.

Con esta regulación, cada unidad deberá respetar un límite de ocupación más estricto, lo que podría impactar en la dinámica de ascenso, especialmente en horarios de alta demanda.

Multas por viajar parado: cuáles son las sanciones previstas

Los pasajeros que incumplan la norma y viajen parados podrán ser sancionados con multas económicas. Las penalizaciones recaerán directamente sobre los usuarios, no sobre los choferes del servicio.

El control estará a cargo de personal autorizado que podrá verificar el cumplimiento dentro de las unidades y estaciones. En algunos casos, también se evalúa la aplicación de sanciones adicionales ante reincidencias.

Desde el Gobierno señalaron que la intención no es recaudatoria, sino preventiva, y que el foco está puesto en garantizar condiciones de viaje más seguras.

A quiénes afecta la medida y qué recomiendan las autoridades

La prohibición alcanza a todos los usuarios del Metrobús, sin excepciones. Tanto residentes como visitantes deberán ajustarse a la nueva normativa para poder utilizar el servicio.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan planificar los traslados con mayor anticipación y considerar tiempos de espera más largos en horas pico. También sugieren aguardar la siguiente unidad si no hay asientos disponibles.