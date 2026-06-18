Las autoridades de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque en Jalisco -como los demás municipios del país- fortalecieron sus políticas de seguridad vial con una medida que podría cambiar de forma radical la forma en que se sanciona a los conductores irresponsables.

La nueva estrategia contempla la suspensión definitiva de la licencia de conducir para aquellas personas que sean sorprendidas manejando bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas.

Tolerancia cero: el fin de las segundas oportunidades para conductores ebrios

La medida adopta un enfoque de “tolerancia cero”, lo que implica que no se contemplan advertencias ni sanciones leves en situaciones graves. Si un conductor es sorprendido manejando bajo los efectos del alcohol o drogas, puede enfrentar la cancelación inmediata de su licencia de conducir.

En los operativos de alcoholímetro en Jalisco, cuando un conductor excede el límite permitido de alcohol, las sanciones pueden incluir multas, arresto administrativo y la retención del vehículo. También puede aplicarse la suspensión de la licencia, aunque por lo general es temporal y de carácter administrativo, no una cancelación definitiva automática en el primer caso.

La cancelación permanente o de larga duración suele reservarse para infracciones más graves o reincidencias, y depende de un proceso administrativo o judicial específico, en lugar de aplicarse de forma inmediata en todos los casos.

Es importante mencionar que las consecuencias no se limitan únicamente a la pérdida de la licencia de conducir. Los conductores infractores también pueden enfrentar multas económicas considerables, arresto administrativo y la retención del vehículo . En algunos casos, incluso se aplican cursos obligatorios de sensibilización vial antes de poder recuperar cualquier derecho a circular.

Jalisco endurece sanciones: suspensión definitiva de licencias de conducir por manejar ebrio o drogado. Fuente: Shutterstock

Operativos reforzados y pruebas de alcoholímetro en puntos estratégicos

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, se intensificaron los operativos de alcoholímetro y controles preventivos en zonas de alta circulación, especialmente durante la noche. Estos operativos forman parte de estrategias permanentes de seguridad vial que buscan detectar a conductores en estado inconveniente antes de que puedan provocar accidentes.

Con este refuerzo, las autoridades esperan disminuir significativamente los siniestros viales y crear una cultura de conducción responsable, donde manejar bajo los efectos del alcohol o drogas sea una falta con consecuencias inmediatas y severas.