El debut de SpaceX en el Nasdaq bajo la clave “SPCX” no solo sacudió a Wall Street con la mayor Oferta Pública Inicial de la historia; también promete transformar la geografía industrial del norte de México. El nacimiento de la zona denominada como el “Valle SpaceX” perfila un nuevo corredor de manufactura avanzada comprendido entre Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Texas.

Tras su colocación bursátil, la empresa de Elon Musk, que consolidó su valor al integrar sus desarrollos de inteligencia artificial de xAI, superó en capitalización de mercado a gigantes como Alphabet y Amazon, colocándose firmemente en el la cima del Olimpo corporativo global. Este despliegue financiero acelerará los planes de la firma, cuyo efecto dominó impulsaría el desarrollo de la proveeduría aeroespacial mexicana.

Ethan Swope/Bloomberg

El empresario sudafricano conquistó la frontera final, y se convirtió en el primer multimillonario de la historia en amasar una fortuna valuada en más de un billón de dólares, y tiene prácticamente el doble de dinero que su más cercano competidor, Larry Page, fundador de Google.

El triángulo dorado de la manufactura

De acuerdo con Astrid Salazar, Chair of the Strategy Committee of Rioplex, la instalación y el desarrollo de la Starbase, y la planta de SpaceX en Texas generará una industria de proveeduría de 80 empresas nuevas en el “Valle SpaceX”.

“Estimamos que alrededor de 80 nuevas empresas puedan llegar a la región (...) la manufactura está está involucrada en diferentes de los gears que lleva hasta el ensamble”, dijo la directiva.

“Se está desarrollando un ecosistema aeroespacial que ya teníamos, por ejemplo, en Reynosa, ya era fuerte. Pero ahora estamos desarrollando una forma como si fuera un hub aeroespacial, aeronáutica y defensa en la zona y creo que ahí también se integran las diferentes regiones, que no nada más es Rioplex, sino que están incluso Monterrey, Coahuila y un poquito del centro de Estados Unidos. O sea, esas 80 empresas van a llegar en este triángulo”, reiteró Astrid Salzar.

La empresaria consideró que México tiene todas las herramientas para demostrar que tiene sentido invertir en los dos lados de la frontera con diferentes tipos de producción, de acuerdo a una estrategia integral que incluya a México y Estados Unidos.

El desarrollo de este hub, abundó, implica trabajar en impulsar la creación de naves industriales específicas para el sector aeronáutico, transporte y manufactura.

Un ecosistema consolidado

La ola de inversiones que detonará Starbase llegará a terreno fértil. Actualmente, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila operan un sólido conglomerado industrial dedicado al sector:

Nuevo León: Alberga aproximadamente 45 empresas del ramo, donde destaca la operación de jugadores globales como FRISA Aerospace, Honeywell Aerospace, Parker Meggitt y Element Materials Technology , este último clave como laboratorio de pruebas de materiales.

Tamaulipas: Con foco en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, concentra un nodo integrado por firmas como Kearfott Precisiones Generales (sistemas de navegación), RBC de México y Therm-X .

Coahuila: Aporta al ecosistema la presencia de jugadores de la talla de GE Aerospace y Lajat Jet, respaldados por una red de fundidoras de acero y aluminio de alta precisión indispensables para el sector.

El factor nearshoring y la regla ITAR

Un gran reto (y oportunidad) para México es el ITAR (International Traffic in Arms Regulations) de EE.UU. Como los cohetes son considerados tecnología militar, SpaceX no puede enviar planos de cohetes a México.

Por lo tanto, las empresas que lleguen a al noreste de México se enfocarán en la proveeduría secundaria y terciaria: maquinado CNC de alta precisión, arneses eléctricos, fundición de aluminio/acero, y componentes que no violen las leyes de seguridad de EE. UU., aprovechando la mano de obra calificada mexicana.

En este sentido, la consolidación del Puerto de Matamoros es clave en este ecosistema. La idea es convertirse en un hub logístico que conecte directamente por mar con Brownsville y la Starbase, facilitando el movimiento de mercancías pesadas para el sector.

Según analistas, para que este ecosistema funcione se puede aprovechar la actual sinergia educativa, ya que universidades como la UANL o los institutos tecnológicos de Tamaulipas y Coahuila tienen carreras de Ingeniería Aeronáutica y Mecatrónica que podrían abastecer la demanda de este nuevo “Valle”.