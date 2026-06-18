En esta noticia La rutina para eliminar las “alas de murciélago” desde casa

Con el paso de la edad, y sobretodo después de los 60 años, el cuerpo tiende a cambiar la forma en la que reacciona ante el ejercicio físico.

Al mismo tiempo, los músculos se debilitan, cambia el proceso metabólico y aumenta la acumulación de grasa, por lo que la aparición de las “alas de murciélago” es muy común.

Este es el nombre con el que se conoce popularmente a la flacidez presente en la zona posterior del brazo, sobre el tríceps. Con una rutina de ejercicios adecuada y constante, este efecto de blandura se puede revertir.

Acompañada de una alimentación acorde, baja en calorías y alta en proteínas y fibra que estimulen el crecimiento muscular, se podrá obtener unos brazos tonificados y fuertes en cuestión de días.

La rutina para eliminar las “alas de murciélago” desde casa

Se trata de ejercicios simples sin elementos que se pueden hacer en casa de manera progresiva. Para empezar no se necesitan pesas ni el gimnasio.

Fortalecer bíceps y tríceps es esencial para mantener la funcionalidad y prevenir limitaciones (Fuente: Shutterstock)

El secreto para la eliminación definitiva de las “alas de murciélago” es mantener la constancia en el entrenamiento físico.

De lo contrario, el músculo volverá a debilitarse y regresará la acumulación de grasa.

Push-ups

Colócate en posición de plancha, con las manos debajo pero ligeramente fuera de los hombros. Baja el cuerpo hasta que el pecho casi toque el suelo. Mientras bajas, mete los codos, acercándolos al cuerpo para que la parte superior de los brazos forme un ángulo de 45 grados cuando el torso esté en la posición inferior del movimiento. Haz una pausa y vuelve a la posición inicial lo más rápido posible. Mantén el tronco contraído todo el tiempo.

Nota: si te cuesta, puedes realizar el ejercicio con las rodillas apoyadas.

Círculos con los brazos

De pie, con los pies separados a la anchura de las caderas, levanta los brazos lateralmente a ambos lados. Con control, gira los brazos hacia delante en círculos pequeños y lentos.

Nota: intenta tensar los músculos durante todo el movimiento circular sin dejar que los brazos se balanceen. Tensa los músculos y haz que el movimiento sea lento y controlado.

Flexión elevada

Colócate a la distancia de los brazos de la pared con los pies debajo de las caderas Coloca las manos sobre una superficie plana, separadas a la distancia de los hombros Flexiona los codos y acerca el pecho a la pared Empuja hacia atrás hasta la posición inicial, procurando no doblar los codos. Repite los dos primeros pasos.

Fondos de tríceps