Pequeños negocios, emprendedores y trabajadores independientes podrían beneficiarse de un nuevo esquema bancario que permitirá recibir más dinero en cuentas de débito con menos requisitos. Se trata de una medida de Banco de México (Banxico), el cual impactará en la economía de miles de usuarios.

En conjunto con la banca comercial, se analiza el desarrollo de una nueva modalidad de cuenta bancaria enfocada principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con la finalidad de fomentar el uso de medios de pago digitales y disminuir el uso de efectivo en las operaciones cotidianas.

Confirmado | Banxico y SAT tomaron una decisión que pone fin para siempre a los billetes: no tendrás que llevar más dinero en la cartera (foto: archivo).

La medida forma parte de la estrategia nacional para fomentar la inclusión financiera, promover la formalización de negocios y facilitar el acceso a servicios bancarios para sectores que enfrentan limitaciones para recibir pagos electrónicos.

Banxico habilita nueva cuenta bancaria para pequeños negocios

El Banco de México trabaja en el desarrollo de un nuevo esquema de cuenta bancaria que busca ampliar las opciones financieras para millones de pequeños comercios en el país.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, informó que el proyecto se encuentra en una fase avanzada y podría darse a conocer oficialmente en las próximas semanas.

La iniciativa está dirigida a cerca de cuatro millones de micronegocios que actualmente enfrentan limitaciones para operar mediante herramientas digitales debido a los topes de depósitos establecidos en ciertos tipos de cuentas. El objetivo es ofrecer una alternativa con mayores capacidades de operación y procesos de contratación más sencillos.

Las limitaciones de las cuentas bancarias

Hoy en día, una de las modalidades más utilizadas es la cuenta Nivel 2 (N2), que permite recibir depósitos mensuales de hasta 3,000 Unidades de Inversión (Udis), equivalentes a alrededor de 26,400 pesos.

Si bien este límite resulta suficiente para muchos usuarios particulares, diversos pequeños comerciantes consideran que es insuficiente para manejar pagos frecuentes mediante:

Transferencias electrónicas

Terminales bancarias

Otras plataformas digitales

La propuesta inicial de Banxico

Para atender esta necesidad, Banxico planteó originalmente la creación de una nueva categoría denominada Nivel 3 Bis, que permitiría depósitos mensuales de hasta 15,000 Udis, es decir, aproximadamente 132,000 pesos.

La propuesta contemplaba mantener un límite de 3,000 Udis para depósitos en efectivo, mientras que el resto de los recursos podría ingresar a través de transferencias electrónicas y otros medios digitales. Sin embargo, el proyecto recibió observaciones por parte de la banca comercial.