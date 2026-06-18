Las empresas no podrán retener identificaciones ni obligar a permanecer en el trabajo.

“Si una persona trabaja sin poder irse, sin documentos o bajo amenazas, puede ser víctima de trata de personas”, advierten las campañas de prevención impulsadas por autoridades mexicanas, como la Secretaría de Educación Pública y el propio Gobierno de Claudia Sheinbuam, para combatir una de las formas más graves de explotación laboral.

El Gobierno de México y la SEP señalan que prácticas como retener identificaciones oficiales, restringir la libertad de movimiento o ejercer presión para impedir que una persona abandone su empleo constituyen señales de alerta que pueden derivar en denuncias por trata de personas.

Cómo identificar y denunciar posibles casos de trata laboral. SEP

Las empresas no podrán retener identificaciones ni obligar a permanecer en el trabajo

Las campañas nacionales contra la trata de personas recuerdan que ningún empleador puede apropiarse de documentos de identidad de sus trabajadores ni impedirles abandonar libremente su centro laboral. Estas conductas son consideradas indicadores de explotación laboral y, en casos graves, pueden estar vinculadas con redes de trata de personas.

Retención de identificaciones oficiales, pasaportes o documentos personales.

Restricción para salir del lugar de trabajo o de alojamiento.

Amenazas, intimidaciones o coerción para evitar que la persona renuncie.

Jornadas excesivas sin descanso adecuado.

Salarios inferiores a los establecidos por la ley.

Deudas impuestas por empleadores para justificar la permanencia forzada.

Condiciones laborales peligrosas o insalubres.

Amenazas, intimidaciones o coerción para evitar que la persona renuncie.

Las autoridades exhortan a trabajadores, familiares y ciudadanos a denunciar cualquier situación sospechosa. La detección temprana puede evitar que las víctimas continúen sometidas a esquemas de explotación que vulneran sus derechos humanos y laborales.

Cómo identificar y denunciar posibles casos de trata laboral

La trata de personas suele comenzar mediante engaños, falsas promesas de empleo o supuestas oportunidades laborales con condiciones demasiado favorables. Posteriormente, las víctimas pueden enfrentar restricciones que limitan su libertad y autonomía.

Otra señal frecuente ocurre cuando el empleador argumenta la existencia de una deuda que debe pagarse con trabajo, obligando a la persona a permanecer en el empleo durante periodos prolongados y en condiciones abusivas.

Ante cualquier sospecha, las autoridades recomiendan denunciar de inmediato al 911, a la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas al 800 5533 000 o a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), al 55 5346 2516.