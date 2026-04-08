La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha comunicado modificaciones en las normativas del proceso, que incluyen la disminución de las sesiones de adiestramiento, así como la implementación de nuevas fechas para la inscripción y la obtención de la cartilla militar. El Servicio Militar Nacional (SMN) presenta un nuevo esquema operativo que impacta de manera directa a todos los hombres nacidos antes del 2007, así como a las mujeres que deseen participar de forma voluntaria. En 2026, aquellos individuos que nacieron en 2007 o en años anteriores y que no han obtenido su cartilla liberada se encuentran en un estado de “remiso”, lo que implica una falta legal. El Servicio Militar Nacional es obligatorio para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, conforme a lo que establece el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el año 1940. Este estatus puede acarrear complicaciones en trámites laborales, académicos y administrativos, dado que la cartilla militar continúa siendo un documento requerido en diversas instituciones públicas y privadas del país. En la práctica, esto implica que cualquier hombre que haya cumplido 18 años tiene la obligación legal de registrarse y cumplir con el proceso correspondiente. Las mujeres también tienen la opción de incorporarse, aunque de manera voluntaria, desde el año 2020. Las inscripciones para el ciclo 2026 se llevaron a cabo los sábados del mes de enero en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento correspondientes a cada municipio o delegación. Al finalizar cada módulo se otorgará una constancia de participación y en diciembre se liberará el servicio. Una vez inscritos y tras participar en el sorteo, aquellos que obtuvieron bola blanca o azul se reincorporaron al Programa General de Adiestramiento, el cual se divide en dos escalones: El cambio más aclamado en el nuevo esquema es la reducción en el número de sesiones de adiestramiento. El modelo anterior contemplaba hasta 44 sesiones sabatinas; el nuevo formato las limita a solamente 13 sábados, organizados en los dos niveles previamente mencionados. Dicha reducción facilita que el cumplimiento del Servicio Militar sea más accesible para los jóvenes que se encuentran en actividades laborales o académicas, sin menoscabar el objetivo del programa: instruir a los participantes en responsabilidad social, disciplina, valores, equidad de género y derechos humanos. Uno de los aspectos más distintivos del proceso es el sorteo, el cual establece la modalidad en que cada joven llevará a cabo su servicio. El color de la bola extraída determina las responsabilidades: En todos los casos, al finalizar el proceso y cumplir con los requisitos establecidos, el participante recibe su cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.