El pasaporte es un documento de validez internacional y d ebe mantenerse vigente para poder viajar sin inconvenientes a nivel internacional.

No obstante, conservarlo dentro de su periodo de vigencia no siempre significa que sigue siendo válido. Para que este documento sea aceptable por las distintas autoridades migratorias, como las de Venezuela, Perú y México, debe cumplir con determinadas condiciones.

Venezuela y México tienen la misma regla para el pasaporte

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) establece como principales requisitos presentar:

Pasaporte original con vigencia mínima de seis meses.

Documento que acredite la residencia en el país de origen.

Boleto de ida y vuelta o de salida.

Reserva de hotel o carta de invitación notariada.

Demostración de solvencia económica.

Pago del arancel consultar, si corresponde tramitar una visa.

En México, el Instituto Nacional de Inmigración (INM) solicita a los viajeros que cuenten con:

Pasaporte vigente.

Visa mexicana a las nacionalidades incluidas en su régimen de visado.

Documentación para acreditar el motivo del viaje.

En este caso, el pasaporte debe tener vigencia mínima general de seis meses poder ingresar al territorio . Además, debe tener al menos una página en blanco para los sellos migratorios.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Requisitos de ingreso a Perú: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?

Perú, por su lado, establece a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se debe presentar un pasaporte que se mantenga vigente durante el tiempo de permanencia dentro del país.

Además, también deben contar con una visa vigente, solvencia económica y en determinados casos, antecedentes penales u otros documentos adicionales.

¿Qué hacer si el pasaporte no cumple con las condiciones indicadas?

En el caso de que el pasaporte no cumpla con las condiciones anteriormente indicadas, las aerolíneas pueden negar el embarque para evitar sanciones que no cumplen con los requisitos migratorios , e incluso si el viajero llega al destino, los agentes de migración le pueden negar el ingreso.

Se recomienda verificar que se cumplen con los requisitos de ingreso y en caso contrario, renovar el pasaporte con varios meses de anticipación.