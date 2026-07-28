Conocer las normas establecidas por el Departamento de Estado es clave para evitar inconvenientes con el pasaporte en Estados Unidos. Las autoridades mantienen estrictos controles para garantizar que los documentos de viaje sean válidos y auténticos.

Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la relacionada con la antigüedad del pasaporte. Los documentos emitidos hace más de 15 años ya no cumplen con los requisitos para determinados trámites, por lo que pueden ser suspendidos, rechazados o no ser aceptados como válidos hasta que el titular realice la renovación correspondiente.

Esta política, que muchas personas desconocen, afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que aún conservan documentos antiguos.

Alerta: quienes no realicen este trámite a tiempo se quedarán sin sus pasaportes

El Departamento de Estado establece que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad actualizados, incluir fotografía vigente y contar con las medidas biométricas necesarias para garantizar la identidad del titular.

Los pasaportes con más de 15 años de antigüedad carecen de estos requisitos modernos, lo que eleva el riesgo de fraude, suplantación y errores en la identificación.

Por ese motivo, una vez que un pasaporte supera los 15 años desde su fecha de emisión, el gobierno:

Lo considera expirado automáticamente, sin posibilidad de uso

Puede prohibir su uso para viajar, incluso si la persona no intentó renovarlo

Puede suspenderlo, dejándolo sin validez para trámites migratorios

En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, la negativa a aceptar estos documentos es invariable.

¿Cuáles son los métodos para recuperar estos pasaportes?

Estados Unidos establece que ningún pasaporte con más de 15 años de antigüedad es válido y el documento puede ser suspendido o rechazado de manera inmediata. El proceso para recuperarlos es más estricto que una renovación común. Es que el solicitante debe: