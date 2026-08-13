Es oficial | Un país nórdico analiza invertir millones de euros en un país latino: el plan para reformar todo su transporte público. (Representación creada con IA)

El Gobierno de Paraguay avanza con la reforma del transporte público y mantiene contactos con representantes de otros países interesados en conocer el proceso. En ese marco, autoridades paraguayas recibieron a una representante de Suecia, país que cuenta con experiencia en sistemas de movilidad integrados y sostenibles.

El encuentro se produjo mientras Paraguay prepara la llegada de una delegación de inversionistas suecos, prevista para septiembre de 2026. El objetivo será conocer las condiciones del mercado y analizar posibles oportunidades vinculadas al sector del transporte.

Suecia analiza invertir en la reforma del transporte de Paraguay

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, recibió a Victoria Rhodin Sandström, encargada de Negocios de la Embajada de Suecia en Paraguay. Durante la reunión, ambos abordaron la situación actual del transporte público y los cambios que impulsa el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La conversación tuvo como uno de sus ejes la modernización del sistema de transporte, con especial atención en la incorporación de tecnología, la renovación de los vehículos y el desarrollo de una movilidad con criterios de sostenibilidad.

La llegada de empresarios suecos al país está prevista para septiembre y permitirá avanzar en el análisis de posibles inversiones. Hasta el momento, no se informó de un monto de inversión concreto ni de un acuerdo definitivo para financiar la reforma.

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Qué busca cambiar Paraguay en su transporte público

La reforma impulsada por Paraguay apunta a modificar distintos aspectos del sistema metropolitano de transporte. El nuevo marco contempla una renovación progresiva de la flota, cambios en la organización del servicio y la incorporación de herramientas tecnológicas.

La normativa también establece medidas para avanzar hacia un sistema más eficiente, accesible y sostenible. Entre ellas se encuentran límites a la antigüedad de los buses, el impulso de unidades de bajas o cero emisiones y mecanismos de integración tarifaria.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones señala que la reforma busca reorganizar el funcionamiento del transporte público y establecer condiciones que permitan atraer inversiones para la renovación de la flota.

Los principales cambios previstos

Renovación de la flota: se busca incorporar progresivamente unidades nuevas y reducir la antigüedad de los vehículos.

Nuevas tecnologías: el proyecto contempla herramientas para mejorar la gestión y el funcionamiento del sistema.

Buses de bajas emisiones: la reforma promueve la incorporación progresiva de unidades con tecnologías más sostenibles.

Integración tarifaria: se prevén mecanismos que permitan combinar distintos servicios bajo determinadas condiciones.

Nuevos esquemas de inversión: el modelo busca facilitar el financiamiento necesario para ampliar y renovar la flota.

El modelo de transporte de Suecia que interesa a Paraguay

Durante el encuentro también se puso sobre la mesa la experiencia sueca en materia de transporte integrado. El modelo desarrollado en Estocolmo puede servir como referencia para analizar futuras alternativas para Asunción y su área metropolitana.

La intención es estudiar qué elementos de ese sistema podrían adaptarse a las necesidades de Paraguay. Esto no significa que el país haya decidido copiar el modelo sueco de manera completa, sino que se analiza su experiencia como una posible referencia para el proceso de transformación.

La delegación de empresarios suecos que llegará en septiembre tendrá la posibilidad de conocer con mayor detalle el mercado paraguayo y el proceso de reforma que se encuentra en marcha.

Cómo avanza la reforma del transporte en Paraguay

El Gobierno paraguayo ya comenzó a implementar distintos componentes de la reforma. El nuevo esquema contempla cinco unidades funcionales para organizar el transporte público metropolitano y establece una transición progresiva hacia el nuevo modelo operativo.

Además, el Gobierno trabaja en mecanismos de financiamiento para la renovación y ampliación de la flota. El modelo contempla un fideicomiso y distintas alternativas para facilitar la participación de entidades financieras e inversores.

En los últimos meses también se incorporaron nuevas unidades al sistema, entre ellas buses eléctricos, como parte del proceso de modernización que lleva adelante el Viceministerio de Transporte.