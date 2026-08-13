¿Significa que ya nadie podrá ser desalojado de una vivienda en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció nuevas medidas para prevenir y atender los casos de despojo o desalojo de viviendas y patrimonio familiar.

A través del Gabinete contra Despojos, las autoridades capitalinas buscan fortalecer la respuesta ante este delito mediante atención ciudadana, coordinación entre instituciones y asesoría jurídica. El Gobierno de CDMX aseguró que la estrategia tiene como objetivo ofrecer “mayor certeza y seguridad a la ciudadanía” y reforzar la protección del patrimonio de las familias.

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El nuevo esquema está dirigido específicamente a combatir los casos de despojo y brindar respaldo a las personas afectadas.

Esto es lo que hará el Gabinete contra Despojos en CDMX

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, el nuevo gabinete especializado permitirá concentrar esfuerzos para prevenir, atender y responder ante casos relacionados con el despojo de inmuebles.

La administración capitalina explicó que se busca fortalecer la capacidad de las autoridades para actuar ante este tipo de situaciones y facilitar que las personas puedan recibir orientación y acompañamiento cuando su patrimonio se encuentre en riesgo.

Entre las principales acciones anunciadas se encuentran:

Atención directa para personas que enfrenten un posible caso de despojo.

Una Mesa de Gobierno Ciudadano en el Zócalo para atender este tipo de casos.

Mayor capacidad operativa para detener despojos en flagrancia.

Coordinación interinstitucional entre las autoridades involucradas.

Acompañamiento jurídico integral para las personas afectadas.

Una línea de atención directa en el número 55 5345 8120.

El Gobierno de Clara Brugada destacó que la estrategia busca “fortalecer la atención, prevención y respuesta ante este delito” y proteger el patrimonio de las familias.

¿Qué hará el Gabinete contra Despojos en CDMX? Gobierno de CDMX

¿Significa que ya nadie podrá ser desalojado de una vivienda en CDMX?

La medida del Gobierno de México está enfocada en combatir el despojo y atender a quienes puedan ser víctimas de este delito; por lo que no todos los desalojos queden prohibidos o que persona tenga garantizado permanecer en cualquier inmueble sin importar las circunstancias jurídicas.

La diferencia es importante, ya que un desalojo derivado de un procedimiento legal no es necesariamente equivalente a un despojo. Por ello, ante un conflicto por una vivienda, la situación concreta y los derechos sobre el inmueble deben ser revisados por las autoridades competentes.

El Gobierno de CDMX presentó el gabinete como una herramienta para brindar mayor protección a las familias. En su publicación, afirmó: “Proteger el patrimonio de las familias es una prioridad” y señaló que mediante este mecanismo se fortalece la atención, prevención y respuesta ante el delito.

La administración también indicó que habrá “atención directa, coordinación interinstitucional y acompañamiento jurídico”, con la finalidad de que la ciudadanía tenga respaldo institucional frente a posibles casos de despojo.