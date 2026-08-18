CDMX endurece operativos nocturnos y revisa negocio por negocio: clausuran establecimientos y descubren fiesta clandestina con 500 personas

La Ciudad de México reforzó las acciones de supervisión en establecimientos con actividad nocturna para detectar incumplimientos y prevenir riesgos durante las jornadas del operativo “La Noche es de Todos”.

Entre el 13 y el 15 de agosto, autoridades capitalinas realizaron recorridos en Coyoacán, Cuauhtémoc y Tlalpan, donde suspendieron negocios, clausuraron otros y atendieron diversas irregularidades en distintos establecimientos.

Locales de trabajo nocturno La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB)

Fiesta clandestina con 500 personas es suspendida en el Centro de CDMX

En un inmueble de Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro, el INVEA detectó cerca de 500 personas, exceso de aforo, incumplimientos de Protección Civil y menores de edad.

Tras verificar permisos y disposiciones de funcionamiento, el personal constató que el establecimiento incumplía la normatividad aplicable y procedió con la suspensión de actividades y colocación de sellos.

Estas acciones forman parte del operativo “La Noche es de Todos”. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB)

Operativo La Noche es de Todos intensifica revisiones en CDMX

La jornada también permitió detectar otras irregularidades en establecimientos nocturnos de tres alcaldías. En total, siete negocios fueron suspendidos y dos más quedaron clausurados por incumplir las normas.

Además, las autoridades realizaron 11 visitas de verificación para revisar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes y prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo a las personas usuarias.

El comunicado señaló que el operativo busca que estos espacios funcionen bajo “condiciones adecuadas de seguridad, protección civil y cumplimiento de la ley”, mediante recorridos permanentes en las 16 alcaldías.