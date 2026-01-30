El Gobierno del Estado de México confirmó los costos oficiales para la expedición y renovación de licencias de conducir de servicio público durante 2026, lo que representa nuevos montos para miles de conductores que operan taxis, colectivos y servicios especializados en la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las tarifas aplicarán tanto para trámites nuevos como para renovaciones y duplicados. La dependencia recordó que “la licencia de conducir es un documento personal e intransferible que habilita a su titular para conducir un vehículo automotor por la vía pública”.

¿A quiénes aplican los nuevos costos?

Los aumentos confirmados impactan a conductores con licencias tipo “A” (Taxi), “B” (Colectivo), “C” (Servicio Especializado) y “D” (Servicio a la Comunidad). Para estas modalidades, el costo por una vigencia de un año será de 1,366 pesos, tanto en expedición como en renovación o duplicado.

En el caso específico de la licencia tipo “B”, correspondiente al servicio colectivo, se mantiene la opción de tramitarla por dos años, con un costo de 1,888 pesos, monto que también aplicará para renovaciones. La autoridad precisó que “el tipo de vehículo que se puede conducir dependerá del tipo de licencia de conducir que tenga el conductor”.

Requisitos y forma de pago

La Secretaría de Finanzas del Estado de México informó que el pago debe realizarse mediante el Formato Universal de Pago, disponible en el portal oficial de Servicios al Contribuyente. “Una vez que realice su pago, éste puede tardar de 24 a 72 horas en acreditarse”, detalló la dependencia.

Identificación o documento oficial: INE, Pasaporte, Cédula Profesional o Cartilla Militar (original y copia).

Comprobante domiciliario: No mayor a 3 meses de antigüedad (original y copia).

CURP actualizada y Acta de Nacimiento: Original o copia certificada.

Comprobante de Pago: Línea de captura pagada en la tesorería o centros autorizados (vigente según el Código Fiscal de la CDMX).

Examen de Conocimientos: Aprobación del examen del Reglamento de Tránsito.

Asimismo, se indicó que los conductores pueden acudir directamente a los módulos de licencias para generar su formato y realizar el pago en el lugar, lo que permite una acreditación inmediata.

Las autoridades exhortaron a verificar los requisitos completos según sea el caso antes de acudir, ya que la licencia “es un documento obligatorio para circular legalmente en la entidad”.