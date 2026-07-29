Gobierno Nacional define fecha para la reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales está incorporada a la Constitución y comenzará a implementarse de forma escalonada próximamente. El cambio contempla un periodo de transición de cuatro años para disminuir el límite de trabajo semanal, pasando de las actuales 48 horas a 40, sin afectar el salario, las prestaciones ni los derechos laborales de los trabajadores del sector privado.

La reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 2026. Con esta modificación, México inicia una actualización de su legislación laboral para acercarse a los estándares internacionales sobre tiempo de trabajo, al tiempo que brinda un margen de adaptación tanto para las empresas como para los trabajadores.

Oficial y confirmado | Los empleados de todo el país trabajarán menos a partir de esta fecha: serán 40 horas semanales máximo Fuente: EFE Mario Guzmán

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la responsable de coordinar la aplicación de la reforma, emitir las disposiciones necesarias y vigilar que los centros de trabajo cumplan con el calendario establecido.

La jornada se reducirá de manera gradual

La disminución del horario laboral no entrará en vigor de forma completa este año. El proceso iniciará en 2027 y concluirá en 2030, con una reducción de dos horas por año.

El calendario oficial contempla el siguiente esquema:

2026: se mantiene la jornada máxima de 48 horas como etapa de preparación.

1 de enero de 2027: el límite baja a 46 horas semanales.

1 de enero de 2028: la jornada máxima será de 44 horas.

1 de enero de 2029: el tope disminuirá a 42 horas.

1 de enero de 2030: entrará plenamente en vigor la jornada de 40 horas semanales.

Este mecanismo permitirá que las empresas adapten de forma progresiva sus horarios, turnos y procesos productivos.

No podrán reducir salarios ni prestaciones

La reforma establece expresamente que la disminución de la jornada no podrá utilizarse para reducir el sueldo de los trabajadores.

Las empresas deberán conservar el pago íntegro del salario, así como las prestaciones y derechos laborales vigentes, incluyendo:

Vacaciones

Aguinaldo

Antigüedad

Demás beneficios establecidos en la ley o en los contratos colectivos

Asimismo, continuará vigente el derecho al descanso semanal, manteniéndose al menos un día de descanso por cada seis días trabajados.

Horas extras para trabajadores de México

Las reglas sobre trabajo extraordinario continuarán vigentes, aunque se ajustarán al nuevo límite de horas semanales.

Las horas extras seguirán siendo voluntarias y deberán pagarse conforme a la Ley Federal del Trabajo.

El nuevo esquema permitirá laborar hasta 12 horas extraordinarias con pago doble y cuatro horas adicionales con pago triple, siempre que el total no supere las 56 horas trabajadas en una misma semana.

También permanece la prohibición de que los menores de 18 años realicen jornadas extraordinarias.

¿Quiénes trabajarán menos con la reducción laboral?

La STPS estima que la reforma impactará directamente a más de 13 millones de trabajadores formales del sector privado.

Entre los sectores donde se prevén mayores ajustes se encuentran:

Industria manufacturera.

Comercio.

Hoteles y restaurantes.

Transporte.

Servicios empresariales.

En estas actividades será necesario reorganizar turnos, modificar horarios e incluso incorporar más personal para cumplir con los nuevos límites laborales.