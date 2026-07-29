Adiós al Canal de Panamá: el nuevo corredor que movilizó 900 vehículos entre océanos en apenas tres días

Un lote de 900 vehículos logró unir Corea del Sur con el estado de Georgia, en la costa este de Estados Unidos, sin utilizar el Canal de Panamá y completando el trayecto en apenas 72 horas.

La prueba fue realizada por Hyundai junto con su filial logística Hyundai Glovis, que empleó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) para atravesar México de un océano a otro. El traslado ferroviario entre ambos litorales demandó solo nueve horas y representó la primera operación comercial internacional de gran escala a través de esta nueva ruta.

El recorrido se desarrolló entre el 28 de marzo y el 3 de abril de 2025, en un contexto en el que el Canal de Panamá enfrenta crecientes desafíos por la escasez de agua. Durante la severa sequía de 2023, el número de cruces diarios cayó de 38 a apenas 22 embarcaciones, y diversos estudios advierten que este tipo de episodios podría duplicarse antes de que finalice el siglo si continúan aumentando las emisiones.

El principal punto vulnerable del canal es el lago Gatún, cuya agua dulce abastece las esclusas y requiere más de 26 millones de galones por cada tránsito. A diferencia de esa infraestructura, el corredor mexicano no depende de las condiciones climáticas para operar.

Así funciona la ruta que evita el Canal de Panamá

Los automóviles llegaron por barco al puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, sobre el océano Pacífico. Desde allí fueron cargados en 50 vagones especializados, que recorrieron los 308 kilómetros de la Línea Z hasta Coatzacoalcos, en el Golfo de México, en un viaje de aproximadamente nueve horas. Posteriormente, un segundo buque transportó la carga hasta Brunswick, Georgia.

El CIIT, administrado por la Secretaría de Marina de México, integra una plataforma logística multimodal que conecta cuatro puertos estratégicos. La Línea Z comenzó a operar en diciembre de 2023 y actualmente el proyecto continúa expandiéndose con nuevas conexiones ferroviarias.

Avance del Corredor Interoceánico

Línea FA (Coatzacoalcos–Palenque): en operación desde septiembre de 2024.

Línea K (447 kilómetros hacia Guatemala): su primer tramo fue inaugurado en noviembre de 2025.

Parques industriales: se proyectan 14 complejos, varios de ellos ya concesionados.

Un nuevo escenario para el comercio entre Asia y Estados Unidos

Para Nino Morales, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al CIIT, la operación de Hyundai demuestra que el corredor puede consolidarse como una alternativa estratégica para el comercio internacional. Las autoridades mexicanas estiman que, una vez que el proyecto alcance su capacidad total, podrá movilizar hasta 5.000 vehículos por semana.

Más que competir con el Canal de Panamá en el transporte masivo de contenedores, el Corredor Interoceánico apuesta por ofrecer una opción más rápida y confiable para mercancías de alto valor. Su puesta en marcha coincide, además, con el crecimiento del nearshoring y con un contexto geopolítico que impulsa la búsqueda de nuevas rutas logísticas menos dependientes de un único paso marítimo.