Entrar legalmente a Estados Unidos sin una visa americana continúa siendo una posibilidad para algunos viajeros. Este beneficio está disponible solo para quienes obtengan el Formulario PPTC 153 .

Las autoridades de Estados Unidos mantienen requisitos obligatorios para autorizar este tipo de ingreso y para poder ingresar al país se necesita cumplir con una serie de condiciones.

¿Qué es el Formulario PPTC-153 y para qué sirve?

El Formulario PPTC-153 es el documento oficial que utiliza el Gobierno de Canadá para solicitar un nuevo pasaporte para adultos.

Según las autoridades de Canadá, la mayoría de los solicitantes únicamente deben completar este formulario, llenarlo utilizando Adobe Reader 10 o una versión superior, presentarlo junto con la documentación requerida y abonar las tasas correspondientes.

Durante el trámite también puede elegirse la vigencia del pasaporte:

Cinco años.

Diez años.

Una vez emitido, este pasaporte funciona como documento de identificación internacional y, en la mayoría de los casos, permite ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de una visa americana.

¿Quiénes pueden viajar a Estados Unidos sin visa americana?

El formulario que permite viajar a Estados Unidos sin visa americana.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que, por regla general, los ciudadanos canadienses pueden ingresar a Estados Unidos sin visa cuando realizan viajes de turismo u otras visitas autorizadas.

Sin embargo, la documentación exigida dependerá del medio de transporte utilizado.

Viajes por vía aérea

Quienes viajen en avión desde Canadá deberán presentar:

Un pasaporte canadiense válido.

O una tarjeta NEXUS, cuando el vuelo salga desde Canadá y se cumplan las condiciones establecidas por la CBP.

Viajes por tierra o por mar

En estos casos, las autoridades aceptan cualquiera de los siguientes documentos:

Pasaporte canadiense.

Enhanced Driver’s License o Enhanced Identification Card.

Tarjeta NEXUS.

Tarjeta FAST/EXPRES.

Tarjeta SENTRI.

¿Cuánto tiempo pueden permanecer en Estados Unidos?

Como regla general, las visitas pueden extenderse hasta seis meses .

No obstante, la admisión definitiva y el período autorizado siempre quedan sujetos a la evaluación que realice la CBP en el puerto de entrada.

Esto significa que cada caso es analizado individualmente por el oficial migratorio antes de autorizar el ingreso.

La condición que todos los viajeros deben cumplir para ingresar

Más allá de contar con el Formulario PPTC-153 aprobado y un pasaporte canadiense vigente, las autoridades estadounidenses recuerdan que los viajeros deben demostrar que no tienen intención de establecer residencia permanente en Estados Unidos .

Si un oficial considera que la persona permanece más tiempo en territorio estadounidense que en Canadá, podrá solicitar pruebas que acrediten sus vínculos con su país de residencia, como un domicilio u otra documentación que confirme que no existe intención de inmigrar.