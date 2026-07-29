Quienes planean cruzar de Sonora hacia Estados Unidos pueden reducir contratiempos si toman en cuenta una serie de recomendaciones antes de llegar a los puertos fronterizos.

Miles de personas utilizan cada semana los cruces fronterizos de Sonora para viajar a Estados Unidos por motivos de trabajo, turismo, compras o visitas familiares. Antes de emprender el trayecto, las autoridades recomiendan realizar una revisión previa para evitar retrasos o inconvenientes durante la inspección.

Aunque el proceso de ingreso depende de las autoridades estadounidenses, existen acciones que los viajeros pueden realizar con anticipación para facilitar su paso por la frontera. Preparar la documentación y mantenerse informado sobre las condiciones de los puertos de entrada puede marcar la diferencia al momento de cruzar.

Quienes planean cruzar de Sonora hacia Estados Unidos pueden reducir contratiempos si toman en cuenta una serie de recomendaciones antes de llegar a los puertos fronterizos. Shutterstock

Atención viajeros | ¿Qué debes revisar antes de cruzar a Estados Unidos por la frontera en Sonora?

Uno de los principales consejos es comprobar que todos los documentos necesarios se encuentren vigentes antes de iniciar el viaje. Esto incluye la visa correspondiente, el pasaporte cuando aplique y cualquier otro requisito migratorio exigido para ingresar a Estados Unidos.

Si el cruce se realizará en automóvil, también es recomendable verificar que el vehículo esté en buenas condiciones mecánicas y que la documentación relacionada con la unidad esté en regla. Contar con seguro con cobertura en territorio estadounidense, cuando corresponda, puede evitar complicaciones posteriores.

Las autoridades aconsejan, además, planificar el recorrido con anticipación y confirmar que no existan cambios operativos en el puerto fronterizo elegido. Esto permite organizar mejor los tiempos de traslado y reducir el riesgo de contratiempos.

Recomendaciones que pueden agilizar el ingreso a Estados Unidos

Otro aspecto importante es consultar previamente los tiempos de espera en los cruces internacionales. De esta manera, los viajeros pueden elegir el momento más conveniente para trasladarse y evitar periodos de alta demanda.

También es aconsejable tener a la mano toda la documentación antes de llegar al área de inspección. Presentar los documentos de forma inmediata contribuye a que la revisión se desarrolle con mayor fluidez y sin demoras innecesarias.

Quienes requieran permisos migratorios adicionales, como el formulario I-94 en los casos en que sea aplicable, pueden iniciar el trámite antes del viaje mediante los canales habilitados por las autoridades estadounidenses, lo que ayuda a reducir los tiempos del procedimiento en el puerto de entrada.

¿Por qué es importante mantenerse informado antes del viaje?

Las condiciones de operación en los cruces fronterizos pueden modificarse debido al flujo de viajeros o a medidas implementadas por las autoridades. Por ello, se recomienda consultar información oficial antes de salir hacia la frontera.

Además de revisar la documentación, es importante respetar las disposiciones aduaneras y migratorias vigentes para evitar revisiones adicionales o posibles sanciones. Llevar únicamente los artículos permitidos y declarar los bienes cuando sea necesario facilita el proceso de ingreso.

Las autoridades reiteran que la mejor forma de agilizar el cruce fronterizo entre Sonora y Estados Unidos es preparar el viaje con anticipación, mantenerse atento a los avisos oficiales y cumplir con todos los requisitos establecidos antes de llegar al puerto internacional.