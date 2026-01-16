La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció un nuevo control en aeropuertos.

Desde el 1 de febrero de 2026, los vuelos dentro de Estados Unidos estarán sujetos a una nueva exigencia que podría implicar un gasto adicional para muchos viajeros.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informó que las personas mayores de 18 años que no cuenten con una identificación que cumpla con los criterios de la REAL ID deberán pagar una tarifa de casi 50 dólares para atravesar los controles de seguridad en los aeropuertos .

Esta disposición corresponde a la fase final de aplicación de la ley REAL ID, una norma federal que refuerza los requisitos de identificación por motivos de seguridad nacional y que se encuentra plenamente en vigor desde 2025.

REAL ID en EE.UU.: por qué la TSA cobrará 45 dólares a quienes no presenten identificación válida.

El cobro, denominado ConfirmID Fee, se aplicará exclusivamente a los pasajeros que intenten volar dentro del país sin una REAL ID u otra identificación válida aceptada por la TSA. Se trata de un pago obligatorio que deberá abonarse antes de ingresar a las zonas restringidas de los aeropuertos.

Desde el organismo explicaron que la tarifa tiene como finalidad cubrir el costo del proceso especial de verificación de identidad, el cual contempla controles digitales, validaciones biométricas y el cruce de información en tiempo real .

Cómo funciona el proceso de verificación sin REAL ID

Los pasajeros que no presenten una licencia REAL ID, pasaporte u otra identificación aceptada deberán someterse a un procedimiento especial de verificación, en el que deberán:

Completar una validación digital de identidad,

Confirmar información personal y datos biométricos,

Abonar la tarifa de 45 dólares,

Recibir una autorización digital de carácter temporal.

Esta confirmación tendrá una vigencia de 10 días. Si el viajero vuelve a tomar un vuelo una vez vencido ese plazo y continúa sin una identificación compatible, deberá repetir el trámite y realizar el pago nuevamente.

Qué documentos permiten evitar el pago de la tarifa

La TSA informó que existen diversas identificaciones aceptadas que permiten evitar el pago de la tarifa ConfirmID. Entre los documentos válidos se incluyen:

Pasaporte estadounidense vigente

Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos

Credenciales de viajero confiable emitidas por el DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST)

Identificación militar del Departamento de Defensa

Tarjeta de residente permanente

Identificación tribal emitida por una tribu reconocida a nivel federal.