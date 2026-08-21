La mezcla se recomienda especialmente para manchas de tinta o vino.

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La mezcla de leche y vinagre ha ganado popularidad como una alternativa doméstica para tratar determinadas manchas persistentes en prendas de vestir y otros textiles. Aunque a primera vista pueda parecer una combinación poco común, quienes la emplean aseguran que puede servir como complemento previo al lavado convencional.

Este método suele recomendarse especialmente para eliminar manchas de tinta y vino, dos de las más frecuentes y complejas de quitar cuando penetran en las fibras de los tejidos.

La mezcla se recomienda especialmente para manchas de tinta o vino. Freepik

Para qué sirve mezclar leche con vinagre

La mezcla se usa como tratamiento previo para ayudar a aflojar manchas intensas. La acidez del vinagre contribuye a cortar residuos adheridos en la tela, mientras que la leche puede colaborar en la absorción y desprendimiento de ciertos pigmentos.

Por eso suele aplicarse en prendas o manteles afectados por derrames accidentales, sobre todo cuando la mancha todavía es reciente.

El paso a paso para utilizar este método

Para aplicar este truco casero de forma sencilla, se recomienda seguir estos pasos:

Mezclar una pequeña cantidad de leche con vinagre en un recipiente. Aplicar directamente sobre la mancha cubriendo toda la zona afectada. Dejar actuar algunos minutos para que penetre en la tela. Frotar suavemente, si el tejido lo permite. Lavar la prenda como de costumbre con agua y detergente.

Cuanto antes se utilice luego del derrame, mayores posibilidades hay de mejorar el resultado.

Mezclar leche y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan hacer Gemini AI

¿Cuándo conviene probar esta combinación?

Este recurso puede resultar útil en situaciones como:

Tinta de lapicera o marcador sobre ropa.

Vino tinto en manteles o servilletas.

Manchas recientes que todavía no se secaron por completo.

Textiles lavables que toleren humedad y limpieza puntual.

Qué tener en cuenta antes de aplicarlo

Antes de usar la mezcla, conviene probar en una parte poco visible de la tela para verificar que no altere colores o texturas. En prendas delicadas o de lavado especial, siempre es mejor revisar la etiqueta de cuidado.

Usado correctamente, este método puede convertirse en una alternativa práctica para tratar manchas complicadas con ingredientes que suelen estar en casa.