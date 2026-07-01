La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) confirmó recientemente una ampliación del programa de fiscalización mediante cámaras instaladas más de 1900 autobuses para aplicar multas a los conductores que obstruyan el funcionamiento del transporte.

El sistema, conocido como Automated Camara Enforcement (ACE) está aplicado en 62 rutas y continuará extendiéndose por diferentes sectores de la ciudad, por lo que durante julio los conductores deberán mantener extrema precaución y respetar la normativa vigente.

Cuándo se aplicarán estas multas para conductores

De acuerdo con lo especificado por MTA, se repartirán multas a todos los conductores que

Utilicen de forma indebida carriles de autobuses

Bloqueen paradas o estacionen ilegalmente en doble fila

Esto se aplica a las rutas de 60 líneas y, desde mayo, también a las rutas 160 y B12.

Se multará a los conductores que estacionen en doble fila en las rutas de los autobuses de la MTA. Shutterstock y Chat GPT

De cuánto serán las multas que podrán aplicarse

Las sanciones que pueden aplicarse comienzan en 50 dólares y pueden aumentar a 250 para quienes acumulen infracciones reiteradas.

De qué se trata este sistema con cámaras que se usa para aplicar multas

Mediante cámaras instaladas en los autobuses, la MTA registra las violaciones de tránsito que detecta a lo largo del recorrido.

En estos casos, se recopila

Video del incidente

Imágenes del vehículo involucrado

Información de la matrícula

Ubicación exacta

Fecha y hora del hecho

Posteriormente, esos datos son enviados al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT), donde se revisa el material antes de procesar la sanción correspondiente.