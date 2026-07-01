En esta noticia

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) confirmó recientemente una ampliación del programa de fiscalización mediante cámaras instaladas más de 1900 autobuses para aplicar multas a los conductores que obstruyan el funcionamiento del transporte.

El sistema, conocido como Automated Camara Enforcement (ACE) está aplicado en 62 rutas y continuará extendiéndose por diferentes sectores de la ciudad, por lo que durante julio los conductores deberán mantener extrema precaución y respetar la normativa vigente.

Te puede interesar

Tirar cáscaras de naranja en el inodoro: para que sirve y por qué lo recomiendan

Te puede interesar

Es oficial | Estados Unidos rechazará una por una todas las visas americanas a quienes manden una fotografía con algo que tape la cara o cabeza

Cuándo se aplicarán estas multas para conductores

De acuerdo con lo especificado por MTA, se repartirán multas a todos los conductores que

  • Utilicen de forma indebida carriles de autobuses
  • Bloqueen paradas o estacionen ilegalmente en doble fila

Esto se aplica a las rutas de 60 líneas y, desde mayo, también a las rutas 160 y B12.

Se multará a los conductores que estacionen en doble fila en las rutas de los autobuses de la MTA.
Se multará a los conductores que estacionen en doble fila en las rutas de los autobuses de la MTA.Shutterstock y Chat GPT

De cuánto serán las multas que podrán aplicarse

Las sanciones que pueden aplicarse comienzan en 50 dólares y pueden aumentar a 250 para quienes acumulen infracciones reiteradas.

Solicitudes.Es oficial | Estados Unidos rechazará una por una todas las visas americanas a quienes manden una fotografía con algo que tape la cara o cabeza

De qué se trata este sistema con cámaras que se usa para aplicar multas

Mediante cámaras instaladas en los autobuses, la MTA registra las violaciones de tránsito que detecta a lo largo del recorrido.

En estos casos, se recopila

  • Video del incidente
  • Imágenes del vehículo involucrado
  • Información de la matrícula
  • Ubicación exacta
  • Fecha y hora del hecho

Posteriormente, esos datos son enviados al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT), donde se revisa el material antes de procesar la sanción correspondiente.