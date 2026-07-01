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La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) confirmó recientemente una ampliación del programa de fiscalización mediante cámaras instaladas más de 1900 autobuses para aplicar multas a los conductores que obstruyan el funcionamiento del transporte.
El sistema, conocido como Automated Camara Enforcement (ACE) está aplicado en 62 rutas y continuará extendiéndose por diferentes sectores de la ciudad, por lo que durante julio los conductores deberán mantener extrema precaución y respetar la normativa vigente.
Cuándo se aplicarán estas multas para conductores
De acuerdo con lo especificado por MTA, se repartirán multas a todos los conductores que
- Utilicen de forma indebida carriles de autobuses
- Bloqueen paradas o estacionen ilegalmente en doble fila
Esto se aplica a las rutas de 60 líneas y, desde mayo, también a las rutas 160 y B12.
De cuánto serán las multas que podrán aplicarse
Las sanciones que pueden aplicarse comienzan en 50 dólares y pueden aumentar a 250 para quienes acumulen infracciones reiteradas.
De qué se trata este sistema con cámaras que se usa para aplicar multas
Mediante cámaras instaladas en los autobuses, la MTA registra las violaciones de tránsito que detecta a lo largo del recorrido.
En estos casos, se recopila
- Video del incidente
- Imágenes del vehículo involucrado
- Información de la matrícula
- Ubicación exacta
- Fecha y hora del hecho
Posteriormente, esos datos son enviados al Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCDOT), donde se revisa el material antes de procesar la sanción correspondiente.