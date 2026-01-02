Atención choferes de Uber y DiDi | Confirman multas de hasta 60,000 pesos a quienes no porten este documento obligatorio.

Las autoridades de Baja California han endurecido las medidas contra el transporte irregular. El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) confirmó que los choferes de plataformas digitales como Uber y DiDi que operen sin el registro oficial enfrentarán sanciones económicas severas.

Esta medida busca regularizar a miles de prestadores de servicio que aún no se han dado de alta ante el Estado . De acuerdo con las autoridades, la falta de este trámite no solo implica una infracción administrativa, sino que se clasifica como la prestación de un servicio de transporte público sin la debida autorización.

Cuál es trámite obligatorio para choferes de Uber y DiDi y evitar multas

De acuerdo a la normativa vigente, los choferes de aplicaciones como Uber o DiDi de Baja California deben darse de alta ante el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (Imos). De lo contrario, las multas establecidas por el IMOS pueden alcanzar los 60,000 pesos, equivalentes a aproximadamente 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

A partir de ahora choferes de aplicación como Uber y DiDi pagarán multas de hasta 60 mil pesos si no completan este registro obligatorio.

Este monto varía según la gravedad de la falta y la reincidencia del conductor detectado en los operativos de vigilancia. Además del golpe al bolsillo, la sanción contempla el remolque de la unidad al depósito vehicular. Esto implica costos adicionales por el arrastre y el almacenamiento del automóvil, lo que incrementa significativamente la pérdida económica para el socio conductor.

Cuál es el objetivo de la regularización

América Robles Pérez, directora de Transporte y Control Vehicular del IMOS, señaló que cerca de 10,000 conductores en la entidad todavía no cumplen con este requisito. El proceso de alta es indispensable para garantizar que quienes operan estos vehículos cuenten con antecedentes penales limpios y vehículos en condiciones óptimas.

La funcionaria enfatizó que el registro no es opcional, ya que forma parte de la Ley de Movilidad del Estado. El objetivo central es brindar mayor seguridad tanto a los usuarios como a los mismos choferes, mediante la creación de un padrón confiable y auditado.

A pesar de que durante los últimos meses se ofrecieron descuentos de hasta el 50% en trámites de regularización, muchos conductores dejaron pasar la fecha límite. Ahora, las autoridades han indicado que los operativos de inspección serán más frecuentes en las principales ciudades del estado.

Para quienes aún no cuentan con su gafete de chofer y registro de unidad, el IMOS mantiene abiertas sus ventanillas de atención. Se recomienda realizar el trámite a la brevedad para evitar que un viaje de rutina se convierta en una deuda difícil de costear.