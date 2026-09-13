La Ley Federal del Trabajo (LFT) determina cuáles son los feriados no laborables y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)regula que estas jornadas de descanso sean otorgadas a todos los trabajadores de México.

Sin embargo, existen otras festividades dentro del calendario que también son importantes de recordar por lo que representan en la historia y no aparecen en esta lista, como

el

Día de la Independencia

día nacional

¿Qué se celebra el Día de la Independencia?

El "Día de la Independencia" se celebra en México cada 15 y 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la lucha por la libertad del país. Esta conmemoración, que se remonta al Grito de Dolores dado por Miguel Hidalgo en 1810, rinde homenaje a los héroes y heroínas que se levantaron contra el dominio español. Es un evento que evoca el orgullo nacional y la identidad de todos los mexicanos.

El 15 de septiembre se conoce como la "Noche del Grito", donde figuras emblemáticas como el presidente de México recrean el llamado a la independencia ante miles de ciudadanos en el Zócalo. Esta tradición, que incluye vítores y fuegos artificiales, se replica en diferentes localidades, fomentando un sentido de unidad y celebración colectiva en torno a la historia y la cultura mexicana.

El 16 de septiembre, jornada de desfiles y festividades, reafirma el compromiso del pueblo con los valores de libertad y justicia. Las celebraciones abarcan desfiles cívico-militares, eventos culturales y reuniones familiares donde se disfruta de la gastronomía y música tradicional. Este día no solo celebra la independencia lograda, sino que también sirve como un recordatorio del esfuerzo continuo por mantener y defender la democracia y la igualdad en el país.

Día Mundial del Medio Ambiente (foto: Pixabay).

¿Cómo celebrar y conmemorar el Día de la Independencia?

Celebra el Día de la Independencia con una reunión sencilla: comida típica, música y banderas. Decora con los colores patrios y apoya a artesanos locales.

Conmemora asistiendo a actos cívicos, izando la bandera y cantando el himno. Guarda un minuto de silencio por quienes lucharon por la libertad.

Aprende y comparte la historia: visita museos, lee documentos y conversa en familia. Difunde mensajes responsables en redes y promueve el respeto.

Para finalizar, es necesario tener presente que los festivos no solo son días para descansar, sino que también tienen una importante función social y cultural que nos permiten reflexionar sobre nuestra historia, fortalecer las costumbres y construir una identidad colectiva.