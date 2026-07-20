La medida también resulta clave para quienes planean ingresar por puntos fronterizos de Baja California y Chihuahua, donde el flujo de viajeros es constante.

Viajar por carretera hacia Estados Unidos requiere una planificación previa que va más allá de elegir la ruta. Las autoridades de Sonora exhortaron a los viajeros a verificar que toda la documentación necesaria se encuentre vigente antes de dirigirse a un puerto fronterizo, con el fin de evitar contratiempos durante el ingreso.

La recomendación está dirigida especialmente a quienes cruzan desde Sonora, aunque también puede ser de utilidad para quienes utilizan los cruces internacionales de Baja California y Chihuahua. En todos los casos, la intención es agilizar el tránsito y reducir los inconvenientes derivados de documentos incompletos o vencidos.

La medida también resulta clave para quienes planean ingresar por puntos fronterizos de Baja California y Chihuahua, donde el flujo de viajeros es constante. Archivo El Cronista

Atención viajeros | ¿Cuál es la medida que debes adoptar antes de viajar a Estados Unidos?

La principal recomendación consiste en revisar, antes de iniciar el viaje, que todos los documentos requeridos para ingresar a Estados Unidos estén vigentes. Contar con la documentación en regla permite evitar demoras o problemas al momento de presentarse en los filtros migratorios.

Las autoridades también aconsejan confirmar que el tipo de documento corresponda al motivo del viaje y verificar con anticipación cualquier requisito adicional que pudiera aplicar en el cruce fronterizo seleccionado.

A ello se suma la importancia de revisar las condiciones del vehículo, especialmente si el traslado será por carretera. Verificar aspectos mecánicos básicos y llevar la documentación vehicular correspondiente puede facilitar el trayecto hacia la frontera.

Sonora, Baja California y Chihuahua concentran algunos de los cruces más utilizados

La recomendación fue difundida para quienes viajan desde Sonora, una de las entidades con mayor movilidad hacia Estados Unidos a través de sus puertos fronterizos. Miles de personas utilizan diariamente estos pasos internacionales por motivos laborales, comerciales, turísticos o familiares.

La misma medida resulta pertinente para viajeros que cruzan desde Baja California y Chihuahua, estados que también cuentan con importantes puntos de ingreso terrestre hacia territorio estadounidense y registran un elevado flujo de vehículos y peatones.

Antes de salir, las autoridades sugieren consultar el estado de los cruces fronterizos y los tiempos de espera, ya que estas condiciones pueden variar durante el día y afectar la duración del viaje.

¿Qué otras recomendaciones hicieron las autoridades antes del cruce?

Además de revisar la documentación, se aconseja identificar el carril fronterizo que corresponde según el tipo de vehículo o el programa al que pertenezca el conductor. Elegir el acceso adecuado ayuda a evitar retrasos innecesarios al llegar al puerto de entrada.

Las autoridades también recomiendan mantenerse informados mediante los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con los cruces internacionales, horarios de operación o avisos dirigidos a los viajeros.

Preparar el viaje con anticipación y verificar cada uno de estos aspectos permite realizar un cruce más ordenado y disminuir el riesgo de enfrentar contratiempos al ingresar a Estados Unidos desde Sonora o por otros puntos fronterizos como Baja California y Chihuahua.