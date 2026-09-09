Aunque la mayoría cumplió con los parámetros evaluados, la marca presentó una irregularidad relacionada con la denominación utilizada en su etiquetado.

Una marca de leche comercializada en Tiendas 3B quedó bajo la lupa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) luego de que un estudio de calidad detectara irregularidades en la información presentada en su envase.

El organismo analizó 85 productos lácteos ultrapasteurizados disponibles en el mercado mexicano. Aunque la mayoría cumplió con los parámetros evaluados, LactiLac presentó una irregularidad relacionada con la denominación utilizada en su etiquetado.

Aunque la mayoría cumplió con los parámetros evaluados, la marca presentó una irregularidad relacionada con la denominación utilizada en su etiquetado. Profeco

¿Cuál es la leche de Tiendas 3B que observó Profeco?

El producto señalado por Profeco es LactiLac, una bebida comercializada en Tiendas 3B y reconocida por ubicarse entre las alternativas de menor precio del mercado. De acuerdo con el estudio, el envase la identificaba como una bebida láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada.

Sin embargo, las características encontradas durante las pruebas llevaron al laboratorio de Profeco a determinar que su denominación no era correcta. El organismo indicó que, por su composición, el producto podría considerarse una imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal.

El hallazgo no estuvo relacionado con que el producto fuera peligroso para el consumo. La observación se concentró específicamente en la manera en que estaba identificado en el empaque y en la información que recibía el consumidor al momento de adquirirlo.

¿Qué encontró Profeco en el análisis de LactiLac?

El estudio de calidad evaluó diferentes categorías de leche y productos lácteos ultrapasteurizados para comprobar que cumplieran con las normas mexicanas correspondientes. Entre ellas estuvieron la NOM-155-SCFI-2012, relacionada con las denominaciones y especificaciones de la leche, y la NOM-183-SCFI-2012, aplicable a productos lácteos y productos lácteos combinados.

En total, Profeco realizó 6,460 pruebas sobre los 85 productos incluidos en el estudio. La revisión contempló aspectos como contenido neto, composición y diferentes parámetros fisicoquímicos, además de verificar que la información presentada en las etiquetas correspondiera con las características de cada producto.

En el caso de LactiLac, el resultado específico fue que la denominación utilizada en su etiqueta podía generar confusión. Por ello, Profeco señaló que debía adecuarse a las disposiciones establecidas en la normativa mexicana.

¿LactiLac representa un riesgo para la salud?

La observación realizada por Profeco no significa que LactiLac haya sido considerada peligrosa para la salud. El problema detectado estuvo relacionado con el etiquetado y la denominación comercial del producto, un aspecto relevante porque permite al consumidor conocer con precisión qué está comprando.

El estudio oficial concluyó que las leches analizadas cumplieron con los parámetros establecidos en la NOM-155-SCFI-2012, mientras que los productos lácteos combinados evaluados también cumplieron con sus respectivos parámetros. LactiLac fue la excepción señalada por la denominación incorrecta.

Ante este tipo de casos, Profeco recomienda mantener un consumo informado y prestar atención a la información que aparece en los envases. Diferenciar entre leche, producto lácteo combinado e imitaciones permite conocer realmente la naturaleza del alimento antes de llevarlo a casa.

El estudio también recuerda que un precio más bajo no necesariamente significa que se trate del mismo producto que otras alternativas de mayor costo. Por ello, revisar la etiqueta y la denominación resulta fundamental para comparar correctamente las opciones disponibles en las tiendas mexicanas.