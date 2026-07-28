Al momento de viajar a Estados Unidos la visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales que las autoridades solicitarán para poder habilitar el traslado.

Los canadienses no deben presentar visado para ingresar al país, pero sí pasaporte. No obstante, sobre este último punto se contempla una excepción específica para quienes tengan ascendencia indígena americana y puedan demostrarlo presentando un documento de identidad tribal.

Quiénes pueden ingresar sin pasaporte a Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial de las autoridades estadounidenses, los nativos estadounidenses nacidos en Canadá que tengan al menos un 50% de sangre indígena americana están exentos de presentar una visa y un pasaporte para ingresar a Estados Unidos por vía terrestre.

Estas personas deben poder presentar una tarjeta de identidad tribal ante un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al momento de ingresar por tierra.

Quienes puedan presentar este documento no tendrán que mostrar pasaporte. Fuente: Shutterstock.

Qué ocurre si estas personas ingresan por vía aérea

La excepción cambia cuando el viaje se realiza por vía aérea. En estos casos, es necesario que se presente un pasaporte completamente válido para ingresar al país.

Documentos que en general deben presentar los ciudadanos canadienses

Al viajar de manera aérea los ciudadanos canadienses tendrán que presentar un pasaporte válido o una tarjeta Nexus al salir de Canadá.

No obstante, de viajar por tierra o mar también pueden presentarse opciones como

Tarjeta NEXUS

Tarjeta FAST/EXPRES

Tarjeta de inscripción SENTRI