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Al momento de viajar a Estados Unidos la visa americana y el pasaporte son documentos fundamentales que las autoridades solicitarán para poder habilitar el traslado.
Los canadienses no deben presentar visado para ingresar al país, pero sí pasaporte. No obstante, sobre este último punto se contempla una excepción específica para quienes tengan ascendencia indígena americana y puedan demostrarlo presentando un documento de identidad tribal.
Quiénes pueden ingresar sin pasaporte a Estados Unidos
De acuerdo con la información oficial de las autoridades estadounidenses, los nativos estadounidenses nacidos en Canadá que tengan al menos un 50% de sangre indígena americana están exentos de presentar una visa y un pasaporte para ingresar a Estados Unidos por vía terrestre.
Estas personas deben poder presentar una tarjeta de identidad tribal ante un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al momento de ingresar por tierra.
Qué ocurre si estas personas ingresan por vía aérea
La excepción cambia cuando el viaje se realiza por vía aérea. En estos casos, es necesario que se presente un pasaporte completamente válido para ingresar al país.
Documentos que en general deben presentar los ciudadanos canadienses
Al viajar de manera aérea los ciudadanos canadienses tendrán que presentar un pasaporte válido o una tarjeta Nexus al salir de Canadá.
No obstante, de viajar por tierra o mar también pueden presentarse opciones como
- Tarjeta NEXUS
- Tarjeta FAST/EXPRES
- Tarjeta de inscripción SENTRI
En general, las visitas de los canadienses pueden extenderse por hasta seis meses, aunque es fundamental respetar el plazo pautado con el oficial migratorio.