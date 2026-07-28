Los ciudadanos estadounidenses que mantengan deudas fiscales seriamente morosas con el Gobierno federal pueden enfrentar una importante restricción: el Departamento de Estado puede negar la emisión de un nuevo pasaporte, rechazar su renovación e incluso revocar el documento vigente.

Esta medida, establecida por la legislación federal y aplicada en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), busca incentivar el pago de impuestos atrasados. Sin embargo, no afecta a todos los contribuyentes con deudas, sino únicamente a quienes superen un determinado umbral económico y cumplan otras condiciones previstas por la ley.

El umbral económico que NADIE debe superar

La normativa alcanza a los contribuyentes que tengan una “deuda tributaria seriamente morosa” (seriously delinquent tax debt). Para el año 2026, ese concepto se aplica cuando la deuda fiscal certificada asciende aproximadamente a USD 65.000 o más, monto que se ajusta anualmente por inflación.

Además del importe adeudado, deben cumplirse otras condiciones, como que el IRS ya haya iniciado determinadas acciones de cobro previstas por la legislación.

El Departamento de Estado puede negar la emisión, rechazar su renovación e incluso revocar el pasaporte vigente. Fuente: El Cronista.

El Gobierno niega, revoca y no renueva los pasaportes de estos ciudadanos

Cuando el IRS determina que un contribuyente mantiene una deuda tributaria seriamente morosa, comunica oficialmente esa situación al Departamento de Estado de Estados Unidos.

A partir de ese momento, el Departamento de Estado puede adoptar distintas medidas sobre el pasaporte. Entre ellas: