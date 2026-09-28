El incremento en las importaciones resta valor a la economía mexicana.

En esta noticia Inversión se mantiene lenta y la economía se apoya en el consumo

La economía mexicana logró recuperarse durante el segundo trimestre del año y el resultado de ese periodo llevó a todos los analistas del sector económico a incrementar la expectativa de crecimiento para el cierre de este año, prácticamente alcanzando un consenso de 1.5%.

El potencial de crecimiento de largo plazo de México es de 1.5% anual, estima HR Ratings.

Esta expectativa es compartida entre el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El consenso de analistas consultados por Citi prevén un crecimiento similar, al subir la expectativa a 1.4%.

Sin embargo, HR Ratings (que también elevó su pronóstico, pero a 1.3%) advierte que el comportamiento de las importaciones de mercancías es uno de los principales factores que restringe una mayor expansión de la economía, pues para la calificadora, México no agrega mucho valor en las exportaciones que envía hacia Estados Unidos.

“Para mitigar esta limitante, se tendría que observar un aumento en la capacidad de producción manufacturera, sobre todo la correspondiente a servidores y equipo de cómputo ante la aceleración que ha mostrado este rubro a partir del auge de la Inteligencia Artificial (IA) en Estados Unidos”, consideró el área de análisis económico de la agencia, liderada por Felix Boni.

En el segundo trimestre, las exportaciones mostraron un crecimiento de 9.3% en comparación con el periodo enero marzo de este año, mientras que las importaciones tuvieron un alza de 2.3% trimestral.

Para HR Ratings el incremento de las importaciones ha limitado el efecto positivo del sector externo hacia el valor agregado, ante la restringida capacidad manufacturera de agregar valor nacional en las exportaciones de servidores y equipo de cómputo.

“Aunado a ello, en HR Ratings seguimos detectando una falta de catalizadores para impulsar la actividad, lo que condiciona el crecimiento tendencial en los siguientes años y dificulta que se retome una trayectoria sostenida de expansión por encima del 2.0%”, advierte la agencia.

Inversión se mantiene lenta y la economía se apoya en el consumo

La agencia señaló que el consumo se mantiene resiliente, y empuja a la economía nacional, pero será complicado que lleguen nuevas inversiones, a lo que se suma que el consumo del gobierno será lento, ante la necesidad de recortar el gasto para alcanzar la consolidación fiscal.

“En HR Ratings, nuestra expectativa para el crecimiento potencial de largo plazo de México se encuentra en 1.5%”, dice la agencia.