Eliminar el sarro acumulado en las canillas y las manchas amarillentas del inodoro puede ser una de las tareas más frustrantes del hogar. A pesar de los esfuerzos con productos tradicionales como el vinagre o el bicarbonato, muchas veces los resultados no son los esperados y las superficies siguen luciendo opacas o desgastadas. Sin embargo, se viralizó un truco casero que promete resultados inmediatos con una preparación sencilla, económica y completamente natural. Esta técnica para eliminar el sarro está ganando popularidad por su eficacia y porque no requiere químicos agresivos ni esfuerzos extremos. Para poner en práctica este truco para quitar el sarro solo se necesitan dos elementos comunes en cualquier hogar como el jugo de 2 limones medianos y sólo 2 cucharadas soperas de sal gruesa. Para preparar la mezcla casera para quitar el sarro de las canillas e inodoro necesitará exprimir los limones y mezclar el jugo con la sal hasta obtener una pasta que deberá aplicar directamente sobre la superficie afectada. Dejar actuar entre 10 y 15 minutos, y frotar con un cepillo o esponja suave para luego enjuagar con agua limpia. Este truco es especialmente útil para eliminar manchas de cal o sarro en las canillas y también para remover el tono amarillento del inodoro sin necesidad de productos químicos agresivos. A diferencia de otros métodos tradicionales, este truco no deja olor fuerte, no deteriora el material y logra resultados en pocos minutos. El jugo de limón aporta una fragancia fresca y natural, mientras que la sal potencia la acción de limpieza sin rayar. Asimismo, es una alternativa sostenible y accesible que evita el uso de productos industriales costosos. Puede aplicarse regularmente para mantener la limpieza del baño sin dañar el esmalte o el acero inoxidable.