Un potente frente frío avanza sobre Veracruz y amenaza con transformar este lunes 6 de abril en uno de los días más turbulentos del año. En concreto, las autoridades meteorológicas emitieron un aviso especial ante la llegada del frente frío número 43, que ya ingresó en el noroeste del Golfo de México y cruzará Tamaulipas rumbo hacia el norte del estado por la tarde. Las lluvias podrían ser fuertes a muy fuertes, especialmente en las partes altas de las cuencas del Pánuco al Colipa, acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y rachas de viento del Norte que bajarán la temperatura de forma notoria. Se espera que mañana el sistema meteorológico termine de recorrer todo el territorio mencionado. El frente frío número 43 de la temporada ya ingresó al noroeste del Golfo de México y avanza cruzando el estado de Tamaulipas. Los modelos meteorológicos indican que alcanzará el norte de Veracruz en las horas de la tarde de este lunes, trayendo consigo un cambio abrupto en las condiciones del tiempo. Lo que antecede al frente es igualmente preocupante: una línea de vaguada prefrontal se analiza sobre el suroeste del Golfo de México, lo que genera ya desde ahora una intensa nubosidad sobre la entidad. Esta combinación de sistemas es la responsable de que las precipitaciones puedan ser particularmente intensas antes incluso de que el frente toque suelo veracruzano. La masa fría que impulsa el frente no llegará sola. El encuentro entre el aire frío continental y la humedad proveniente del Golfo de México generará condiciones propicias para fenómenos meteorológicos severos que van más allá de la simple lluvia. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de tormentas eléctricas acompañadas de viento arrachado y caída de granizo, especialmente en las zonas de montaña y en las partes altas de las cuencas hidrológicas. El viento del Norte se presentará con rachas frescas a fuertes, lo que generará un descenso perceptible de la temperatura en toda la región. Según el aviso especial emitido por las autoridades meteorológicas, el frente frío 43 terminará de recorrer todo el estado de Veracruz a lo largo del martes 7 de abril. Esto significa que la jornada del lunes concentrará el mayor pico de actividad convectiva, con el martes siendo un día de transición gradual hacia condiciones más estables. Sin embargo, la persistencia del viento del Norte tras el paso del frente mantendrá el ambiente fresco e inestable por un periodo más prolongado. La vaguada prefrontal que actualmente se ubica sobre el suroeste del Golfo seguirá alimentando de humedad al sistema, por lo que no se descarta que algunas regiones continúen con cielos nublados y lluvias dispersas el miércoles.