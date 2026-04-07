La integración de biometría y herramientas de inteligencia artificial (IA) ha logrado reducir más del 57% del fraude en el ecosistema financiero, aseguró Kuvasz Solutions, aunque las pérdidas por fraude financiero digital en México superaron los MXN$ 11 mil millones en 2025, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). El crecimiento acelerado de los pagos electrónicos, las infraestructuras de pago en tiempo real y la expansión del ecosistema fintech está transformando el sistema financiero mexicano, pero también está ampliando la superficie de riesgo para instituciones y usuarios. En este contexto, 54% de las empresas reportaron un incremento en los fraudes, lo que refleja la presión creciente sobre la seguridad de las transacciones digitales. “El crecimiento de los pagos digitales ha traído consigo una mayor sofisticación del fraude. Hoy no basta con procesar transacciones rápido, es necesario entenderlas en profundidad, darles contexto y asegurar su trazabilidad de punta a punta para proteger tanto a las instituciones financieras como a los usuarios finales”, dijo Lucas Souza, gerente de innovación de Kuvasz Solutions. El reto para las organizaciones se intensifica en un entorno donde la inmediatez de las transacciones convive con arquitecturas tecnológicas fragmentadas y múltiples puntos de interacción. En muchos casos, las empresas cuentan con grandes volúmenes de datos, pero carecen de herramientas que les permitan integrarlos y analizarlos de forma unificada. Esta falta de visibilidad limita la capacidad de reacción ante eventos críticos, como operaciones sospechosas o errores en los sistemas de pago, lo que incrementa los riesgos operativos dentro del ecosistema financiero digital. “La trazabilidad no es solo visibilidad, es capacidad de decisión. Cuando una empresa no puede seguir el recorrido completo de una transacción en tiempo real, pierde margen de maniobra para prevenir fraudes, corregir errores y garantizar la continuidad operativa”, agregó Souza. De acuerdo con Kuvasz Solutions, la combinación de biometría, como reconocimiento facial o huella digital, y algoritmos de inteligencia artificial permite analizar patrones de comportamiento en tiempo real, detectar operaciones sospechosas y fortalecer los controles de seguridad en los sistemas de pago. La presión sobre la seguridad transaccional seguirá aumentando a medida que el sistema financiero avance hacia modelos más abiertos, interconectados y regulados, impulsados por tendencias como open finance, pagos inmediatos y mayor supervisión regulatoria. En este contexto, la capacidad de analizar y asegurar las transacciones en tiempo real será un elemento clave para sostener la confianza en el sistema financiero digital. “La siguiente etapa del sistema financiero no se definirá únicamente por la velocidad de las transacciones, sino por la capacidad de las organizaciones para entenderlas, gestionarlas y asegurarlas en tiempo real. La trazabilidad será el nuevo estándar sobre el cual se construirá la confianza digital en México”, concluyó.