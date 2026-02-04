Científicos lograron lo que se creía imposible: por primera vez en la historia, traen de nuevo a la vida una especie de mamífero extinto de hace más de 10 mil años. Se trata del lobo terrible, catalogada ahora como el “primer animal del mundo desextinto con éxito”, según la información de la empresa especializada Colossal Biosciences, con sede en Dallas, Estados Unidos. La empresa biotecnológica anunció la creación de tres cachorros de lobo terrible alterando los genes de un lobo gris, una de las especies más cercanas del animal en cuestión. El resultado fue una especie híbrida que marca un hito sin precedentes en el desarrollo científico y la innovación biológica. Para lograr este salto inédito, Colossal Biosciences utilizó ADN antiguo junto a otras técnicas de clonación y tecnología de edición genética. Los científicos extrajeron ADN de dos fósiles de lobo terrible y pudieron ensamblar dos genomas Aenocyon dirus de alta calidad, o conjuntos completos de información genética. Antes de clonar las líneas celulares más prometedoras y transferirlas a óvulos donantes, se llevaron a cabo 20 modificaciones en 14 genes. Los genomas se compararon con los de cánidos vivos como lobos, chacales y zorros con el objetivo de identificar las variantes genéticas de rasgos específicos de lobos terribles, como el pelaje blanco, largo y espeso. El lobo terrible, cuyo nombre científico es Aenocyon dirus, es una especie de cánido de gran tamaño que vivió desde América del Norte hasta el centro de las Pampas, en Argentina, durante el Pleistoceno. Según la descripción proporcionada por la empresa, el lobo terrible era más grande que el lobo gris y tenía una cabeza ligeramente más ancha, pelaje espeso y claro y una mandíbula más fuerte. Ben Lamm, cofundador y CEO de Colossal, afirmó en un comunicado de prensa que “este gran hito es el primero de muchos ejemplos que demuestran que nuestra tecnología completa de desextinción funciona”. El ejecutivo destacó que el equipo tomó ADN de un diente de 13,000 años y un cráneo de 72,000 años y creó cachorros de lobo terrible saludables. Luego de utilizar la información del análisis genético para alterar células de lobo gris, se transfirieron embriones saludables en desarrollo a sustitutas para la gestación interespecífica.