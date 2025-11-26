Descubren la fuente de oro más profunda: desentierran lingotes a más de 1,000 metros bajo tierra y pertenece a un solo país

En esta noticia China se supera y suma reservas por 83 millones de dólares en oro

Un descubrimiento minero sin precedentes ha sacudido al mundo: un gigantesco yacimiento de oro en el condado de Pingjiang, provincia de Hunan, China.

Expertos confirmaron la existencia de un depósito subterráneo con más de 300 toneladas métricas de oro, considerado uno de los hallazgos más importantes de los últimos años.

El yacimiento, ubicado en el campo de oro Wangu, destaca por su extraordinaria pureza y concentración. Cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro. Esta cifra es notable, ya que supera ampliamente el promedio global de concentración, que se sitúa en solo unos 8 gramos por tonelada en explotaciones subterráneas.

Las autoridades chinas ya catalogan este depósito como un hallazgo estratégico dadas las significativas implicancias económicas que tendrá a nivel global en la oferta del metal precioso.

El valor estimado de las reservas ya confirmadas supera los 83 millones de dólares, según la agencia estatal Xinhua, atrayendo la atención de inversores de todo el mundo.

Este descubrimiento se produce en un momento de alta demanda global de oro, y podría tener un impacto directo en los precios internacionales, que se acercan a los 2.700 dólares por onza. Con las minas de oro con su alto valor puro del metal precioso y que generan miles de millones de pesos en ingresos, el país se perfila para convertirse en el “Nuevo Dubái”.