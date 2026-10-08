Cuitláhuac García, director general de Cenagas, estimó que el país tendría un margen de hasta tres días ante un corte total.

México tendría capacidad para enfrentar hasta tres días de abastecimiento en caso de una interrupción de las importaciones de gas natural procedentes de Estados Unidos, reconoció Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).

El funcionario explicó que el país no cuenta con suficiente almacenamiento, por lo que depende de distintas estrategias operativas para responder ante una emergencia.

Cuáles son las cifras de la dependencia de México

Hasta tres días de abastecimiento es el margen estimado ante un corte de las importaciones. La proporción aproximada del gas consumido que proviene de Estados Unidos es del 75%, mientras que del 60% a 62% es la parte de la generación eléctrica nacional que depende del gas natural.

La presidenta Claudia Sheinbaum con Cuitláhuac García Jiménez, director General del CENAGAS, y un comité de expertos en materia de energía. Juan Carlos Buenrostro/Presidenc

La extensión aproximada de la red nacional de gasoductos es de 21 mil kilómetros. Si bien parte del combustible que permanece dentro de esa red puede utilizarse ante reducciones temporales del suministro, esa capacidad no equivale a grandes reservas almacenadas durante semanas o meses, por lo que ante una suspensión completa el margen sería limitado.

Una reducción reciente

García informó que autoridades estadounidenses notificaron que dejarían de enviar alrededor de una quinta parte del gas natural de importación que México recibe por gasoductos. El funcionario lo describió como un impacto considerable, pero aseguró que pudo enfrentarse sin afectaciones mediante la coordinación entre Cenagas, Pemex, la CFE y la Secretaría de Energía.

La vulnerabilidad quedó expuesta en febrero de 2021, cuando una tormenta invernal afectó la producción y el transporte de gas en Texas. La disminución del combustible disponible provocó problemas de generación eléctrica y apagones en amplias zonas de México.

Cómo busca el Gobierno reducir la dependencia

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que México importa aproximadamente tres cuartas partes del gas natural que consume. Su gobierno plantea estas estrategias: