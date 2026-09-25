Energía en México: 70% de la electricidad del país se genera con gas natural.

El Gobierno de México y su Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, creado por Claudia Sheinbaum en abril del 2026, dieron a conocer los datos que muestra cómo está hoy México frente a la región y el mundo en materia de abastecimiento energético de gas natural.

En contexto, el Gobierno de México informó que hoy se consumen por día 9.1 millones de pies cúbicos de gas natural en el país, siendo EE.UU. un socio clave para el abastecimiento de gas natural. “El 75% del gas natural que consume México es importado de Estados Unidos.

México busca reducir sus importaciones de gas de 75% al 50.5% hacia 2030. Gobierno de México

México, pese a que diversifica sus fuentes de energía, aún no es un país independiente energéticamente, de hecho, si se habla de “soberanía energética”, el país cada vez más genera dependencia de otros países para cubrir su demanda nacional de energía, de hecho, declara el Gobierno, “En 2010 las importaciones eran del 21% y hoy rondan el 75%, la mayoría del volumen proviene de Estados Unidos” .

Avance estratégico del Gobierno de Sheinbaum para reducir la dependencia de gas del extranjero

Entre los objetivos del sexenio de Claudia Sheinbaum es justamente reducir esa brecha de dependencia y “aprovechar mejor los recursos y avanzar hacia el uso de energía más limpia y sustentable”, sostiene el Gobierno nacional.

Para lograr el objetivo de bajar de 75% a 50.5% en 2030, el Gobierno de Claudia Sheinbaum creó el Comité Científico conformado por especialistas de la UNAM, UAM, IPN, UANL, UAdeC, IMTA, IMP e ICAyCC, también, avanza en los campos de estudios como los son: agua, aditivos, población, territorio, acuíferos y ecosistemas. A su vez, logró ya la identificacion de 141.5 millones de millones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales y las tres líneas de acción: renovables, eficiencia energética y aprovechamiento del gas nacional.

México analiza reducir sus importaciones de gas de 75% al 50.5% hacia 2030

México analiza la posibilidad de extraer gas de yacimientos no convencionales, de lograrlo, el país podría “reducir sus importaciones de gas del 75% al 50.5% hacia 2030, disminuyendo su dependencia del suministro exterior”.

En consecuencia con esta idea, México cuenta con 141.5 millones de millones de pies cúbicos de gas en yacimientos no convencionales, por lo tanto, el Comité Científico trabaja para confirmar si ese gas no convencional, en efecto, se puede aprovechar para lograr la meta al 2030.

La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Juan Carlos Buenrostro/Presidenc

Si el Comité Científico logra llevar a cabo la explotación de gas no convencional en su suelo, el Gobierno avanzará de forma estrategia para reducir la dependencia del gas extranjero: importaciones podrían bajar de 75% a 50.5% en 2030, aseguró el Gobierno de México.

México cuenta con tres zonas con yacimientos de gas no convencional

Los lugares en México que el Comité Científico tiene en el foco de investigación son tres: Tampico - Misantla, Burgos, y por último, Sabinas-Burro-Picachos. Las tres propuestas claves del Gobierno de México para reducir la dependencia energética del exterior

Incorporar energías renovables : acelerar el uso de fuentes renovables para generar electricidad. Esta participación podría pasar del 24% al 38% entre 2024 y 2030.

Aprovechar mejor la energía : implementar programas de eficiencia energética para reducir el consumo en industrias, edificios públicos, electrodomésticos y maquinaria.

Usar el gas nacional: aprovechar la producción de gas natural de yacimientos convencionales y reducir la quema en campos petroleros.

México evalúa bajar importaciones de gas al 50.5% hacia 2030 si confirman viabilidad. Gobierno de México

Ante de avanzar con la extracción del gas no convencional, el Gobierno de México, en este caso del de Claudia Sheinbaum, deberá tener en eje de estudio el impacto en: garantizar que haya agua salada en el subsuelo porque no se puede usar agua dulce.

También, en matneria de aditivos para no usar químicos tóxicos, población y territorio, fomentando empleo local, actividad económica con reducción de impacto ambiente y por último, asegurar el cuidado de acuíferos y ecosistemas.

“Deben realizarse estudios y pozos exploratorios para determinar las reservas reales y saber qué cantidad podría aprovecharse”, aclaró en el informe oficial el Comité Científico.