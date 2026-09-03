En esta noticia SpaceX con potencial de duplicar ganancias

SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, alista su llegada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), de acuerdo con información de la plaza bursátil.

Space Exploration Technologies, que cotiza en Nasdaq, comenzará a operar en el SIC el próximo 14 de agosto bajo la clave de pizarra SPCX. El precio de referencia para su debut en el mercado mexicano aún está pendiente de determinarse y tomará como base el cierre de la acción del 11 de agosto, un día hábil antes de su incorporación a la BMV.

SpaceX debutó en Wall Street el pasado 12 de junio con un precio de u$s 135 por acción. En su primera jornada, los títulos avanzaron 19.22%, aunque durante la sesión llegaron a subir hasta 31%, de acuerdo con información de Bloomberg.

Desde su debut bursátil y hasta la jornada del 3 de septiembre, la acción acumula un rendimiento de 10.70%, al pasar de u$s 135 a un precio intradía de 149.45.

Con este avance, SpaceX se ha consolidado entre las compañías más valiosas del mundo. De acuerdo con Companies Marketcap, la firma tiene una capitalización cercana a u$s 1.9 billones, lo que la coloca como la séptima empresa más valiosa a nivel global, detrás de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

A través del SIC, los inversionistas mexicanos podrán adquirir acciones de SpaceX mediante las plataformas de las distintas casas de bolsa del país, sin necesidad de operar directamente en Nasdaq.

Al cierre de agosto, el SIC de la BMV contaba con 2,136 acciones de emisoras de distintos países y 1,658 fondos cotizados en bolsa (ETF).

SpaceX con potencial de duplicar ganancias

El recorrido de SpaceX en bolsa no ha sido lineal. Semanas después de su debut en Nasdaq, las acciones llegaron a acumular una caída de hasta 19.8%, hasta tocar un mínimo de aproximadamente u$s 108 por título.

La publicación de sus resultados financieros ayudó a revertir parte de esa pérdida y reactivó el interés de los inversionistas.

Entre las perspectivas más optimistas destaca la de Oppenheimer, cuyos analistas estiman que SpaceX podría alcanzar u$s 280 por acción, lo que implicaría un potencial de alza superior a 88% frente a su cotización actual. Aun así, esa proyección se encuentra por debajo del objetivo máximo de 450 que contemplan algunos analistas de Wall Street.

Los estrategas de Oppenheimer consideran que SpaceX cuenta con una ventaja competitiva por la combinación de datos, capital, capacidad de cómputo y acceso a GPUs, derivada de su relación con Nvidia, además de su capacidad para construir infraestructura a gran velocidad.

La firma también señaló que la adquisición de Cursor fortaleció las capacidades de SpaceX en datos y lógica de programación y, en paralelo, benefició su plataforma de inteligencia artificial, incluida su oferta vinculada con Grok y Grok 4.6.

Aunque la productividad y la adopción de inteligencia artificial se mantienen por encima de las expectativas de SpaceX y de la industria, Oppenheimer considera que el principal cuello de botella para la compañía continúa siendo la infraestructura.

Los resultados financieros reflejan precisamente la magnitud de las inversiones necesarias para sostener su expansión. Al cierre del segundo trimestre, SpaceX reportó un crecimiento de 92% en sus ingresos, hasta u$s 7,800 millones, cifra que superó las estimaciones de los analistas.

En contraste, el gasto de capital ascendió a u$s 18,400 millones, destinado principalmente al desarrollo de infraestructura, de acuerdo con el reporte financiero presentado ante la SEC.