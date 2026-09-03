Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2695 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.34%.

En la última semana, el Dólar canadiense subió 0.19%, pero en el último año acumula -5.88%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó movimientos con predominio de alzas (6 de 10), sin jornadas estables; el cierre mostró impulso tras una breve caída, lo que sugiere una tendencia ligeramente alcista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 3.60%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.24%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esta alza en su valor respecto a los días anteriores indica un fortalecimiento de la moneda.

En comparación con los días pasados, el Dólar canadiense ha mostrado un crecimiento constante, sugiriendo un aumento en la confianza de los inversores. Esto puede ser un reflejo de factores económicos favorables en el país.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.