Este jueves, 3 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.6822 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.07%.

En la última semana, el euro retrocedió -0.43% y en el último año acumuló una caída de -8.28%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista: arrancó con tres subidas consecutivas, atravesó una fase de vaivén y cerró con dos caídas, dejando un balance neto positivo y sin días planos.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.24%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 5.37%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia positiva en comparación con los últimos días. En los últimos dos días, se ha observado un aumento en su valor, lo que indica que el Euro se está fortaleciendo frente a otras monedas.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que la estabilidad económica en la zona Euro podría estar impulsando un mayor interés en la compra de la moneda, favoreciendo su apreciación en el mercado.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.