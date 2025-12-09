El empresario se quedó con la licitación a través de un consorcio que administrará una inversión que supera los 31 mil millones de pesos para ejecutar este tramo clave del proyecto ferroviario.

Carlos Slim sumó una nueva obra estratégica a su portafolio: su grupo empresarial ganó la licitación para construir una parte clave del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) confirmó que, aunque varios consorcios presentaron ofertas millonarias, ninguno alcanzó la calificación técnica y económica de Operadora Cicsa y FCC Construcción.

El tramo adjudicado corresponde a los segmentos 13 y 14, que conectan Saltillo con Santa Catarina, y representa una inversión superior a los 31 mil millones de pesos . Se trata de una pieza central del proyecto ferroviario, pensado para mejorar la movilidad regional y reforzar la infraestructura de transporte en el norte del país.

Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo: cómo es el proyecto que liderará Carlos Slim

El proyecto ferroviario, cuyas obras comenzaron el 30 de septiembre según la ARTF, contempla 111 kilómetros de extensión y un plazo de ejecución de 960 días naturales. La obra forma parte del nuevo esquema de expansión del transporte de pasajeros en el norte del país.

En este proceso, el SAT tendrá un papel clave al supervisar que las empresas involucradas cumplan con todas sus obligaciones fiscales. Esta verificación es esencial para avalar la validez del contrato y garantizar que la inversión pública se maneje con total transparencia.

La participación del organismo tributario también busca reforzar la confianza en un sector donde las licitaciones suelen ser objeto de revisión pública, asegurando que cada etapa del proyecto se apegue a las normas y requisitos oficiales.

¿Qué otras empresas compitieron por la obra y cuál es el rol de Carlos Slim?

En la licitación participaron también empresas como Comsa, ICA, Gami, AZVI y OHL, todas con trayectoria en grandes obras de infraestructura. Sin embargo, ninguna logró superar la puntuación técnica y económica del consorcio encabezado por Carlos Slim.

El resultado consolida nuevamente la presencia del empresario en los proyectos ferroviarios más relevantes del país, reforzando su peso dentro del sector. Además, esta obra forma parte del impulso federal para reactivar el tren de pasajeros en México, una estrategia que busca modernizar la movilidad y mejorar la conectividad regional.