Actualmente, la pensión para los trabajadores al servicio del Estado contempla una edad mínima de 57 años para las mujeres y 59 para los hombres. Sin embargo, un decreto de Claudia Sheinbaum prevé reducirla gradualmente hasta 53 años para los trabajadores y 55 para los trabajadores en 2034; sin embargo, el millonario Carlos Slim tiene una mirada muy diversa a la del Gobierno de México.

El magnate Carlos Slim ha planteado publicamente que lo mejor para México sería extender su vida laboral hasta los 75 años y reducir su semana laboral a tres días de 12 horas. Esta propuesta contrasta con el decreto impulsado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir gradualmente la edad de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado.

Carlos Slim busca reducir la jornada laboral: 36 horas semanales y cuatro días seguidos de descanso ChatGPT

Carlos Slim planeó una profunda modificación al esquema de trabajo y jubilación. El empresario mexicano consideró que la gente debía trabajar durante más años, hasta los 75 años , pero con una jornada laboral concentrada en tres días a la semana, con turnos de 12 horas.

“Hay que trabajar tres días, 12 horas al día, para tener la oportunidad de trabajar durante tres días y celebrar a los 75 años, no a los 65 o 60 ”, dijo Slim.

La propuesta se produce en un contexto en el que el Gobierno de Claudia Sheinbaum promueve una política distinta para un sector específico de trabajadores: la reducción progresiva del salario mínimo para acceder a la pensión, para alegría de quienes trabajan al servicio del Estado.

Presidencia de la República

La propuesta de Carlos Slim la esperenza de vida que impacta en las pensiones

El multillonario argumentó que el aumento de la esperanza de vida y el costo de la jubilación son factores que deben considerarse para modificar el período de jubilación.

“Primero, vivamos más años. En todos los países del mundo que tienen políticas sociales, de pensiones y jubileas, la carga laboral causada por las jubilaciones es muy alta, muy alta debido a las consecuencias para el Estado “, dijo.

Partiendo de esta premisa, Slim argumenta que el júbilo de los últimos años no es sostenible desde su perspectiva y aboga por extender la actividad laboral durante 75 años.

También estará vinculado a la propuesta con los cambios que provocará la inteligencia artificial en el mercado laboral. « La inteligencia artificial aumenta la productividad y genera algunos problemas adicionales para la fuerza laboral », afirmó.

Por lo tanto, propongo una reorganización del tiempo de trabajo: “trabajar tres días, no cuatro, no cinco. Tres horas más, más años“ .

Claudia Sheinbaum aboga por una reducción gradual de la edad de celebración.

La idea de Slim contrasta con el decreto presidencial que reconoce el derecho de las personas empleadas al servicio del Estado a acceder a una pensión jubilatoria justa, digna y estable para obtenerla y reducir gradualmente el salario mínimo necesario para conseguirla.

El documento explica que la Ley del ISSSTE de 2007 aumentó la edad mínima de jubilación para quienes cumplen con los años de litigio estable.

Con la reforma prevista en el decreto, el pedido mínimo se solicita de la siguiente manera:

Trabajadores: pasarán gradualmente a lo largo de 53 años a partir de 2034 .

Trabajadores: tendrán 55 años a partir de 2034 .

En 2025, la edad actual es de 56 años para los trabajadores y de 58 para los trabajadores .

Para 2026, la mesa habrá estado en funcionamiento durante 56 años con una reforma para los trabajadores y 58 para los trabajadores.

La reducción se fue produciendo de forma gradual durante los años siguientes.

Dos visiones diferentes sobre la jubilación profesional en México

Como plan para prolongar la vida laboral hasta los 75 años con el fin de reducir el coste de los sistemas de pensiones y lograr una mayor longevidad, la política del Gobierno Federal para los trabajadores al servicio del Estado apunta en sentido contrario: reducir gradualmente la edad mínima de empleo .

Su decreto indica que la implementación debe tener en cuenta la salud de la población y su comportamiento futuro, así como factores como el crecimiento económico, la inflación, los aumentos salariales y otras obligaciones fiscales del gobierno.

De este modo, ambas posturas forman parte de una preocupación relacionada con el futuro del trabajo y las pensiones, pero tienen respuestas diferentes: Slim propone trabajar más años antes de la jubilación, mientras que el Gobierno de Sheinbaum establece una reducción progresiva de la edad de jubilación para un grupo de trabajadores del Estado .

El decreto también establece que las prestaciones no pueden ser inferiores a los mínimos previstos por la Constitución y las leyes aplicables, y prevé la reducción gradual de las prestaciones por razones de solidaridad y justicia social.