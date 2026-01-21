En esta noticia ¿Por qué te pueden multar en Perú?

A partir de este 20 de enero, los motociclistas deberán tomar las precauciones necesarias, ya que comenzarán a aplicarse multas a quienes circulen con un acompañante adicional, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, se reducirán puntos en la licencia de conducir y se perderán los descuentos en caso de reincidencia.

La medida está contemplada en el Decreto Supremo N° 002-2026-MTC de Perú, que entra en vigor en Lima y Callao, y establece sanciones más severas en situaciones de emergencia. En estos casos, las penalizaciones podrían superar los 8,000 soles si se incurre en bloqueos o interrupciones del tránsito.

El MTC confirmó multas para los motociclistas que incumplan las normas de tránsito AscentXmedia

Desde esa fecha también queda prohibida la circulación de motocicletas con dos personas a bordo en zonas declaradas en estado de emergencia por motivos de orden interno, de acuerdo con lo que determine la autoridad competente.

En términos de sanciones, quienes por primera vez sean sorprendidos llevando un acompañante en una motocicleta dentro de una zona restringida durante un estado de emergencia recibirán una multa de 660 soles, con posibilidad de acceder a descuentos del 17% o 33%. Si el conductor reincide en la misma falta, la sanción aumentará a 1,320 soles y ya no se aplicará ningún descuento.

En los casos más graves, como bloquear o impedir el tránsito durante una emergencia utilizando la motocicleta para cerrar una vía, la multa ascenderá a 8.250 soles, sin derecho a reducción del monto.