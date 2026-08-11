El neurocientífico Rudolph E. Tanzi, investigador de la Universidad de Harvard y especialista en Alzheimer, creó el método SHIELD, un enfoque integral orientado a ralentizar el envejecimiento del cerebro y favorecer la salud cognitiva con el paso del tiempo.

La propuesta no plantea detener el envejecimiento ni alcanzar una juventud permanente. Su objetivo es brindar herramientas concretas respaldadas por evidencia científica que contribuyan durante más años.

La primera letra de SHIELD, la “S”, hace referencia a “Sleep” (sueño). Para Tanzi, descansar entre siete y ocho horas por noche constituye una necesidad esencial para el organismo, ya que durante este período el cerebro realiza procesos de limpieza que permiten eliminar sustancias acumuladas, entre ellas las proteínas beta-amiloides vinculadas al Alzheimer. Mantener una falta de sueño de manera prolongada puede favorecer el deterioro cognitivo y elevar el riesgo de desarrollar demencia.

Por su parte, la “H” corresponde a “Handle stress” (manejo del estrés) y apunta a controlar uno de los factores que pueden afectar el envejecimiento cerebral. Cuando el estrés se vuelve crónico, aumentan los niveles de cortisol y su exceso puede perjudicar las neuronas del hipocampo, una zona del cerebro fundamental para la memoria y el aprendizaje. Para disminuir sus efectos, Tanzi propone incorporar prácticas como la meditación, la respiración consciente y el mindfulness, que pueden ayudar a moderar la respuesta inflamatoria asociada al estrés.

La “I” hace referencia a “Interact” (interacción social), un factor que muchas veces se subestima en las estrategias antienvejecimiento. Mantener relaciones sociales activas y significativas estimula múltiples áreas cerebrales, promueve la neuroplasticidad y reduce el riesgo de deterioro cognitivo. Las personas socialmente aisladas muestran tasas más altas de demencia, independientemente de otros factores de riesgo.

El ejercicio físico infalible para mejorar el funcionamiento del cerebro Fuente: Shutterstock Shutterstock

La “E” corresponde a “Exercise” (ejercicio físico), probablemente el componente más estudiado del método. La actividad física regular aumenta el flujo sanguíneo cerebral, estimula la producción de factores neurotróficos que promueven el crecimiento de nuevas neuronas y reduce la inflamación sistémica. Tanzi recomienda al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana, combinando actividades aeróbicas con entrenamiento de fuerza.

La “L” representa “Learn” (aprender), el estímulo cognitivo constante que mantiene al cerebro en forma. Aprender nuevas habilidades, idiomas, instrumentos musicales o cualquier actividad que represente un desafío mental fortalece las conexiones neuronales y construye lo que se conoce como “reserva cognitiva”. Esta reserva actúa como un colchón protector frente al deterioro cerebral relacionado con la edad.

Finalmente, la “D” corresponde a “Diet” (dieta), el combustible que determina en gran medida la salud cerebral. Tanzi aboga por una alimentación similar a la dieta mediterránea, rica en vegetales, frutas, pescado, aceite de oliva y frutos secos, mientras recomienda limitar el consumo de azúcares refinados, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados que promueven la inflamación y el estrés oxidativo.

Lo interesante del método SHIELD es que no se trata de componentes aislados sino de un sistema integrado donde cada elemento potencia los efectos de los demás. Por ejemplo, el ejercicio mejora la calidad del sueño, el sueño facilita el manejo del estrés, y una buena alimentación optimiza el rendimiento durante el ejercicio físico.

Un reconocido neurocientífico e investigador de Harvard desarrolló un método de seis pasos para mantener la salud cognitiva a lo largo de los años.

Tanzi insiste en que nunca es demasiado tarde para comenzar a implementar estos cambios, aunque obviamente cuanto antes se adopten, mayores serán los beneficios acumulados. Estudios longitudinales muestran que personas que incorporan estos hábitos incluso después de los 60 años experimentan mejoras mensurables en su función cognitiva y reducen significativamente su riesgo de demencia.