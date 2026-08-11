Grupo Bachoco presenta, en colaboración con Panam, una edición especial de calzado elaborada a partir de materiales que anteriormente formaron parte de elementos de comunicación de la compañía.

La edición especial incorpora una suela elaborada con material reciclado proveniente de las carteleras de Bachoco, transformando elementos que formaron parte de la comunicación de la compañía en un nuevo producto con valor.

La iniciativa forma parte del compromiso de Grupo Bachoco con la sustentabilidad. Con innovación, la empresa mexicana, fundada en 1952 en Ciudad Obregón, Sonora, está contribuyendo al segundo aprovechamiento de los recursos, promoviendo prácticas alineadas con los principios de la economía circular y la reducción de residuos.

La colaboración forma parte de los esfuerzos que Grupo Bachoco impulsa para integrar la sustentabilidad en distintos ámbitos de su operación y cultura organizacional, explorando alternativas que permitan extender la vida útil de los materiales y reducir su impacto ambiental, detalló la compañía en un comunicado.

La colección, que podrá adquirirse en tiendas físicas Panam y a través de su sitio web oficial, busca ejemplificar cómo la innovación y la economía circular pueden dar una segunda vida a los materiales y cómo las empresas pueden encontrar usos alternativos para materiales que normalmente concluirían su ciclo de vida, destacó la compañía.

Esta colaboración se suma a varias que la empresa mexicana de moda urbana, Panam, ha realizado en los últimos años, principalmente con marcas mexicanas como Dr. Simi y Totis, e incluso con el pato Merlín, que se hizo popular como la mascota no oficial del Mundial 2026.