La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta domingo, aquellos nacidos bajo el signo de Leo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este domingo

Hoy podría surgir un contratiempo de manera imprevista; mantén la guardia alta, especialmente en el trabajo. Tus adversarios están activos, pero no te enfrentarán de frente porque te temen; el peligro real proviene de una traición o de un golpe por la espalda. Aun así, al final te impondrás con éxito.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy Leo tendrá buena suerte en el amor: con una actitud cálida y abierta surgirán oportunidades. Compatibilidad especial con Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, en el trabajo podría surgir un contratiempo imprevisto: mantén la guardia alta. Aunque tus adversarios actúen a la sombra y amenacen con una traición, al final te impondrás con éxito.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una dieta equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación y chequeos médicos.

Consejos de hoy para Leo

Mantén la guardia alta en el trabajo. No confíes ciegamente; documenta y protege. Avanza con calma: te impondrás al final.

Seguir día con día el horóscopo ofrece una guía para conocer lo que depara el futuro y orientar decisiones; una lectura cotidiana que ayuda a marcar el pulso de cada jornada.