En México, la renovación del pasaporte es un trámite fundamental para poder viajar al extranjero sin contratiempos. La normativa vigente establece ciertos lineamientos para realizar este proceso con anticipación, a fin de evitar retrasos o complicaciones administrativas que puedan afectar a las personas solicitantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación cuando el pasaporte aún se encuentra vigente, por lo que se recomienda hacerlo dentro de los últimos meses antes de su vencimiento. Esta medida busca agilizar la atención, facilitar la obtención de citas y reducir la saturación en temporadas de alta demanda.

La renovación del pasaporte mexicano es obligatorio para entrar y salir del país

No atender estas recomendaciones puede generar inconvenientes. De hecho, dejar el trámite para el último momento puede traer dificultados para conseguir citas disponibles con las autoridades, lo que afectaría planes de viaje o compromisos internacionales.

¿Cómo puedo renovar mi pasaporte mexicano?

Para renovar el pasaporte mexicanos, se deben cumplir con los siguientes pasos:

Agendar una cita a través del sistema correspondiente y acudir personalmente a la Embajada en la fecha asignada.

Presentar el pasaporte que se desea renovar.

En caso de robo, pérdida o destrucción total, deberá levantarse un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y en el extranjero ante la autoridad competente del país en donde se encuentre. También se deberá llenar el formato que le proporcione la oficina de pasaportes o consular para dicho fin.

En el caso de mujeres casadas cuyo pasaporte incluya el apellido de casada, será necesario entregar también una copia certificada del acta de matrimonio.

Si se trata de personas mexicanas por naturalización, deberán presentar el original de la Carta de Naturalización y comprobar que han permanecido en territorio nacional durante al menos los últimos cinco años, mediante sellos visibles en su pasaporte. De no cumplir con este requisito, no será posible realizar el trámite.

Cubrir el pago en base a las tarifas vigentes. El pago se efectúa mediante transferencia o depósito bancario.

Es importante destacar que durante la revisión de documentos es posible que te soliciten requisitos adicionales. Dado que esto depende de cada caso, se recomienda llevar el acta de nacimiento original el día de la cita.

¿Qué necesito para renovar mi pasaporte mexicano vencido?

Para obtener el pasaporte mexicano, es necesario presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (como credencial del INE o cédula profesional)

Comprobante de pago de derechos

CURP certificada

Formato de solicitud que proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores

El trámite se realiza de manera presencial y la cita debe gestionarse previamente a través del sitio web oficial .

¿Qué pasa si tengo el pasaporte caducado?

Si el pasaporte mexicano ya venció, no podrás viajar al extranjero, ya que la mayoría de los países exige que el documento tenga al menos seis meses de vigencia. En caso de ser nativo, sí puedes ingresar a México con el documento caducado, pero no podrás salir del país con este mismo.

Para volver a utilizarlo, es necesario renovarlo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado. Además, si el pasaporte venció hace más de 10 años, el trámite deberá realizarse como si fuera una solicitud por primera vez.