Este lunes, 22 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a Santo Tomás Moro, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,Santo Tomás Moro fue un mártir que, al negarse a aceptar el matrimonio del rey Enrique VIII y mantenerse fiel a la Iglesia Católica, fue encarcelado y murió el 6 de julio.

Santoral del día | Santo Tomás Moro (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santo Tomás Moro?

Santo Tomás Moro fue un destacado mártir y figura clave en la historia de la Iglesia Católica. Se opuso al matrimonio del rey Enrique VIII, defendiendo la primacía del Papa sobre el monarca. Su firmeza en sus creencias lo llevó a ser encarcelado en la Torre de Londres, un claro reflejo de su valentía y convicción religiosa.

Además de su compromiso religioso, Tomás Moro fue un padre de familia ejemplar y un hombre de vida íntegra. Su dedicación al servicio público lo llevó a ser presidente del consejo real, donde destacó por su sabiduría y habilidad en el gobierno, aunque nunca comprometió sus principios en el proceso.

El sacrificio de Santo Tomás Moro culminó el 6 de julio, cuando fue ejecutado por su resistencia a traicionar su fe. Su muerte lo unió al martirio del obispo San Juan Fisher, consolidando su legado como defensor de la Iglesia Católica y símbolo de integridad moral en tiempos de turbulencia política.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | Santo Tomás Moro (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 22 de junio de 2026

El 22 de junio de 2026, se conmemoran varios santos en el calendario litúrgico, entre ellos San Paulino de Nola, un destacado obispo del siglo V conocido por su dedicación a la vida monástica y su influencia en la región de Nola, Italia. Su legado incluye escritos que reflejan su amor por la Iglesia y su compromiso con la espiritualidad.Ese mismo día se recuerda a San Juan Fisher, un notable mártir del siglo XVI que fue defensor de la fe católica y se opuso a la Reforma protestante. Su coraje y firmeza ante los desafíos políticos de su tiempo lo han consagrado como un símbolo de la resistencia a la herejía y un modelo de fidelidad a la verdad.Además, la festividad incluye a otros santos como San Albano de Verulamio, considerado el primer mártir británico y San Eusebio de Samosata, influyente en la defensa de la ortodoxia cristiana en el siglo IV. También se honra a San Flavio Clemente, un mártir de la era apostólica y al Beato Inocencio V, papa del siglo XIII. San Nicetas de Remesiana, un destacado defensor de la fe del siglo V, completa la lista de quienes se celebran en esta fecha significativa.

La oración para Santo Tomás Moro:

Glorioso Santo Tomás Moro, mártir de la verdad y ejemplo de integridad, intercede por mí ante Dios; alcánzame la gracia de obrar con justicia, defender la verdad sin temor, ser fiel a mi conciencia y servir con alegría a mi familia y a la sociedad. Ilumíname con el Espíritu Santo para vivir con humildad, prudencia y caridad y concédeme perseverar hasta el final en la fe. Amén.