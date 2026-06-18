El empresario e inversionista Carlos Slim advirtió que el plazo establecido para el registro obligatorio de líneas telefónicas podría resultar insuficiente, lo que pondría en riesgo a millones de usuarios de quedarse sin acceso a llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

Recientemente, el presidente honorario de Grupo Carso abordó la situación actual del sector de las telecomunicaciones y pidió a las autoridades federales revisar los tiempos fijados para este proceso. Según explicó, el avance del registro es demasiado lento y, de mantenerse el calendario actual, podrían presentarse afectaciones importantes para la comunicación cotidiana de la población.

Adiós padrón de usuarios de telefonía celular: la Suprema Corte lo consideró inconstitucional y aclaró qué cosa realmente vetó (foto: archivo).

La principal preocupación del empresario se centra en los usuarios de telefonía de prepago, que representan cerca del 80% del mercado nacional. A diferencia de quienes cuentan con planes de pospago -cuyos datos ya están vinculados a sus contratos-, millones de personas que utilizan recargas aún enfrentan dudas sobre el procedimiento y dificultades para completar el registro.

Fecha límite para el registro telefónico en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) fijó el 30 de junio de 2026 como fecha límite para integrar el padrón nacional de líneas móviles. No obstante, datos oficiales muestran que, hasta la tercera semana de mayo, todavía faltaban por registrarse alrededor de 95.2 millones de líneas en el país.

Con un ritmo aproximado de 250,000 registros diarios, diversos actores de la industria consideran complicado alcanzar la meta antes del vencimiento del plazo.

Ante esta situación, Slim sugirió que las autoridades reevalúen la estrategia y ajusten los tiempos de implementación para evitar afectaciones masivas. Aclaró que la intención no es cancelar el proyecto, sino adecuarlo a las condiciones operativas reales y facilitar su cumplimiento tanto para los usuarios como para las empresas del sector.

¿Qué ocurrirá con las líneas que no se registren?

La regulación vigente establece que, a partir del 1 de julio de 2026, toda tarjeta SIM que no esté vinculada a la Clave Única de Registro de Población (CURP) o al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de su titular podría quedar suspendida para la prestación de servicios comerciales.

En caso de aplicarse esta medida, las líneas afectadas perderían la posibilidad de realizar y recibir:

Llamadas Mensajes SMS Utilizar datos móviles

La única excepción prevista sería el acceso a servicios de emergencia, incluido el número 911.

Mientras se acerca la fecha límite, continúa el debate sobre la viabilidad del proceso y sobre la posibilidad de que las autoridades modifiquen los plazos para facilitar el registro de millones de usuarios que aún no han completado el trámite.