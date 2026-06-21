La preocupación crece entre miles de pensionados luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciara un reforzamiento en la revisión de expedientes vinculados con la Ley 73 y la Modalidad 40. En esta línea, el organismo advirtió que podría suspender o incluso cancelar pensiones en aquellos casos donde se detecten irregularidades.

Lo que inicialmente circuló como versiones en redes sociales fue confirmado por el propio instituto, que informó sobre una estrategia de fiscalización enfocada en verificar que los beneficios se otorguen solo a quienes cumplieron con los requisitos establecidos por la ley.

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Mayor vigilancia sobre expedientes pensionarios

Con la llegada del segundo semestre del año, el IMSS puso en marcha mecanismos de supervisión más estrictos para revisar la información de los beneficiarios del régimen de la Ley 73.

Según explicó la institución, estas acciones tienen como objetivo:

Limpiar registros

Corregir inconsistencias

Garantizar el uso adecuado de los recursos destinados al pago de pensiones

La medida generó inquietud entre algunos jubilados, especialmente ante la posibilidad de que los depósitos sean suspendidos si se detectan anomalías relacionadas con sus antecedentes laborales o cotizaciones registradas .

Las auditorías se concentran principalmente en trabajadores que se pensionaron o buscan pensionarse bajo la Ley 73, particularmente en aquellos casos donde hubo incrementos significativos en el salario base de cotización durante los últimos años de actividad laboral.

El IMSS advirtió que cualquier intento de obtener beneficios a través de mecanismos irregulares podría derivar en sanciones administrativas y en la suspensión del derecho pensionario.

La simulación laboral bajo la lupa

Uno de los principales motivos de revisión es la denominada simulación laboral, práctica que consiste en registrar a una persona ante el Seguro Social sin que exista una relación de trabajo auténtica.

Entre las irregularidades detectadas por las autoridades destacan:

Altas laborales ficticias.

Registros realizados mediante gestores que prometen incrementar pensiones.

Uso de cooperativas o empresas sin actividad económica comprobable.

Incorporación a nóminas de familiares sin desempeñar funciones reales.

Aunque estos movimientos puedan estar respaldados por documentación, el IMSS señaló que cuenta con facultades para invalidar las cotizaciones si no se demuestra una relación laboral efectiva.

Modalidad 40 también será revisada

La Modalidad 40, conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, continúa siendo una herramienta legal para mejorar el monto de la pensión mediante aportaciones voluntarias.

Sin embargo, el instituto detectó un incremento en casos donde este mecanismo fue utilizado con base en semanas cotizadas que posteriormente resultaron cuestionables o inconsistentes.

Por ello, durante 2026 se reforzó la revisión de expedientes relacionados con esta modalidad para verificar que los aportes estén respaldadas por un historial laboral legítimo. En caso contrario, los beneficios obtenidos podrían ser anulados.

Coordinación entre IMSS y SAT

Como parte de esta estrategia de supervisión, el IMSS trabaja de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar cruces de información entre registros laborales y declaraciones fiscales.

Mediante herramientas tecnológicas, ambas instituciones pueden comparar salarios reportados, recibos de nómina y movimientos patronales para identificar inconsistencias que pudieran indicar simulación o fraude.

Cuando los datos no coinciden, los sistemas generan alertas que pueden derivar en auditorías y revisiones más detalladas.

Recomendaciones para no perder la pensión

Ante este escenario, el IMSS recomienda a trabajadores y pensionados verificar que la información laboral sea correcta y esté debidamente respaldada.

Entre las acciones sugeridas destacan:

Consultar periódicamente el historial de semanas cotizadas.

Revisar que el salario registrado coincida con el realmente percibido.

Conservar contratos, recibos de nómina y documentos que acrediten la relación laboral.

Realizar trámites directamente ante el IMSS y evitar intermediarios no autorizados.

Acudir a los canales oficiales para aclarar cualquier inconsistencia detectada.

El instituto reiteró que estas revisiones buscan fortalecer la transparencia del sistema pensionario y garantizar que los beneficios lleguen a quienes acreditaron legítimamente sus derechos durante su vida laboral.