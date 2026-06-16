La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha confirmado que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para obtener un empleo particular dentro del sector público.

Este veredicto suprime una limitación que durante muchos años restringió el acceso a un cargo clave en la supervisión del gasto estatal y puede resultar relevante también para mexicanos que residen en Estados Unidos, incluidos aquellos con doble nacionalidad o que adquirieron la ciudadanía a través de la naturalización.

La resolución anula una normativa que exigía ser mexicano por nacimiento para dirigir la Auditoría Superior de Durango . Para miles de ciudadanos mexicanos que habitan en el exterior —incluidos migrantes en EE.UU.— este ajuste ratifica que la Constitución mexicana prohíbe la imposición de requisitos de nacionalidad que no estén claramente establecidos en el marco federal.

¿Por qué la Suprema Corte de México determinó que la ciudadanía por nacimiento ya no es un requisito para obtener este empleo?

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso del estado de Durango sobrepasó sus atribuciones al establecer que la persona titular de la Auditoría Superior debía ser mexicana por nacimiento y no poseer otras nacionalidades. Según el tribunal, tal condición generaba una distinción injustificada que limitaba el acceso a un empleo público.

La resolución anuló una porción del artículo 97, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Durango. La Corte subrayó que solo la Constitución o las leyes federales pueden reservar ciertos cargos exclusivamente para mexicanos por nacimiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha confirmado que ya no será necesario ser ciudadano por nacimiento para obtener un empleo particular dentro del sector público. Freepik

Claves fundamentales del juicio

Se declaró inconstitucional la exigencia de nacionalidad mexicana por nacimiento para este puesto.

Los congresos estatales no están autorizados para imponer requisitos que carezcan de fundamento constitucional.

La resolución impacta la titularidad de la Auditoría Superior de Durango, entidad responsable de la fiscalización del gasto público.

¿Quiénes tendrán acceso a este cargo público a raíz de la reciente decisión?

Con la eliminación del requisito, el puesto queda disponible para un mayor número de ciudadanos mexicanos, incluyendo a quienes residen en el extranjero. Esto se extiende tanto a mexicanos naturalizados como a individuos con doble nacionalidad, una situación común entre aquellos que viven en Estados Unidos.

Para postularse a la posición, la legislación ahora exige exclusivamente el cumplimiento de las condiciones generales estipuladas , las cuales incluyen:

Ser ciudadano mexicano en goce pleno de sus derechos civiles y políticos .

Cumplir con los requisitos profesionales y legales establecidos para liderar la Auditoría Superior.